Квесторе_поверніться написав:Виглядає що Гриценко працює на 0,25 ставки в Могилянці. Якщо в правоохоронців є підозри...нехай копають. Вірю в чесність майбутнього Президента Гриценко.
Фома Аквінський: Справжня віра не потребує доказів. Якщо людина не спромоглась після всіх посад розжитись на найменшу нерухомість і є завчухом (завідує чужим хозяйством), то як він має піднімати, як обіцяє, економічну потугу неньки? Така зароблена сума це хіба 0,25 лаборантських, або якась погодинна оплата, або ще менше ніж 0,25 викладацьких. Мене даний персонаж відштовхнув, коли в 14-му розказував як треба громити ворога на його ж території, хай би зголошувався до військомату і втілював у життя.
Starikan написав:Моё мнение - ни у Президента, ни у его родственников не должно быть никакого бизнеса. Ни в настоящем, ни в прошлом.
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Роман Бессмертный заявил о своем намерении идти на президентские выборы. Следующий вопрос для вечного самоотверженного партработника Бессмертного, ныне беспартийного – где взять 2,5 млн гривен, необходимых для регистрации кандидата на выборы президента.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
Starikan написав:Моё мнение - ни у Президента, ни у его родственников не должно быть никакого бизнеса. Ни в настоящем, ни в прошлом.
Как факт отсутствие бизнеса в настоящем и прошлом может гарантировать что он не появится за время руководства страной? Тут же главное не есть/нет бизнес, а наличие в стране институтов не позволяющих путать личный карман с государственным.
Ось ще один подібний претендент подався в президенти - Наливайченко. По декларації теж бездохідний босяк, що живе за жінчин кошт та подарунки тестя. Причому найактивніше його сім'ю обдаровували родичі, коли він був головою СБУ.
shapo А по яким джерелам відслідковуваєте його переміщення?
Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко тоже прокомментировала эту поездку. "Президент посетил Широкино. Населенный пункт, полностью разбомбленный российскими оккупантами. Широкино не поддается восстановлению, там все заминировано и разбито. Ежедневные обстрелы. До врага - несколько сотен метров. Это не первый визит верховного главнокомандующего в Широкино, чтобы поддержать бойцов в самом пекле. Два года назад Порошенко был здесь в новогоднюю ночь, с другом Украины сенатором Маккейном. А вообще, за эти годы, почти четыре десятка визитов на передовую, в самые горячие точки совершил Президент", - заявила она. https://lb.ua/society/2018/10/12/409876 ... okino.html
Хоча я і не стверджував цього і не агітував за чинного гаранта. Більше того, вважаю, що така агітація нічого не дає. Але більшість "опозиціонерів" і зліва і справа далеко-далеко не білі і пухнасті.