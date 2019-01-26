Ой+ написав:
Фома Аквінський: Справжня віра не потребує доказів.
Якщо людина не спромоглась після всіх посад розжитись на найменшу нерухомість і є завчухом (завідує чужим хозяйством), то як він має піднімати, як обіцяє, економічну потугу неньки?
Така зароблена сума це хіба 0,25 лаборантських, або якась погодинна оплата, або ще менше ніж 0,25 викладацьких.
Мене даний персонаж відштовхнув, коли в 14-му розказував як треба громити ворога на його ж території, хай би зголошувався до військомату і втілював у життя.
Це стільки доценти зараз заробляють.
А хто Ваш Президент?