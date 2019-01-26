Квесторе_поверніться написав:Виглядає що Гриценко працює на 0,25 ставки в Могилянці. Якщо в правоохоронців є підозри...нехай копають. Вірю в чесність майбутнього Президента Гриценко.
Фома Аквінський: Справжня віра не потребує доказів. Якщо людина не спромоглась після всіх посад розжитись на найменшу нерухомість і є завчухом (завідує чужим хозяйством), то як він має піднімати, як обіцяє, економічну потугу неньки? Така зароблена сума це хіба 0,25 лаборантських, або якась погодинна оплата, або ще менше ніж 0,25 викладацьких. Мене даний персонаж відштовхнув, коли в 14-му розказував як треба громити ворога на його ж території, хай би зголошувався до військомату і втілював у життя.
Це стільки доценти зараз заробляють. А хто Ваш Президент?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Це стільки доценти зараз заробляють. А хто Ваш Президент?
Реально доцент у 2018 +8 тис./міс на руки. А на 0,25 за рахунок виграшу по податкам було би у 2 рази більше ніж задекларовано. Можливо навіть у КМА більші зарплати ніж середні по ВНЗ. Ще не визначився - не всі висунулись, але буду дивитись хто наверху рейтингу і з них обирати найбільш підходящу кандидатуру. Чуда не чекаю ні за якого розкладу, а великі проблеми здатні зробити більшість кандидатів.
Ой+ написав:shapo А по яким джерелам відслідковуваєте його переміщення?
Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко тоже прокомментировала эту поездку. "Президент посетил Широкино. Населенный пункт, полностью разбомбленный российскими оккупантами. Широкино не поддается восстановлению, там все заминировано и разбито. Ежедневные обстрелы. До врага - несколько сотен метров. Это не первый визит верховного главнокомандующего в Широкино, чтобы поддержать бойцов в самом пекле. Два года назад Порошенко был здесь в новогоднюю ночь, с другом Украины сенатором Маккейном. А вообще, за эти годы, почти четыре десятка визитов на передовую, в самые горячие точки совершил Президент", - заявила она. https://lb.ua/society/2018/10/12/409876 ... okino.html
Хоча я і не стверджував цього і не агітував за чинного гаранта. Більше того, вважаю, що така агітація нічого не дає. Але більшість "опозиціонерів" і зліва і справа далеко-далеко не білі і пухнасті.
Верить этой даме из конюшни Ющенко себя не уважать. И, самое главное, главнокомандующий это кто, посетитель населенных пунктов или стратег на Волновахском, Илловайском или Керченском фронте?
Starikan написав:В Штатах частный учитель музыки - не менее $70/час.
За власні кошти будь-який каприз, а от бюджети цього зараз не витягують.
tea написав:Ситуація по нашій ДЮСШ схожа.
По спорту ситуація якось вроді трошки краща, зарплати вищі, є достатньо серйозні преміальні при певних здобутках, по крайній мірі по моєму райцентру.
ЛАД написав:Доходы Гриценко в КМА это, скорее всего, какие-то разовые лекции.
Я так і припустив:
Ой+ написав:або якась погодинна оплат
shapo написав:Верить этой даме из конюшни Ющенко себя не уважать. И, самое главное, главнокомандующий это кто, посетитель населенных пунктов или стратег на Волновахском, Илловайском или Керченском фронте?
Питання віри не потребують доказів. Я за знання. На сайті АП також можете найти звіти. А звідки такі фронти? Конкретна стратегія за професіоналами.
ЛАД написав:Ой+ Доходы Гриценко в КМА это, скорее всего, какие-то разовые лекции.
Ні. Доцент без стажу або без звання.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
shapo написав:Верить этой даме из конюшни Ющенко себя не уважать. И, самое главное, главнокомандующий это кто, посетитель населенных пунктов или стратег на Волновахском, Илловайском или Керченском фронте?
Ой+ написав:Питання віри не потребують доказів. Я за знання. На сайті АП також можете найти звіти. А звідки такі фронти? Конкретна стратегія за професіоналами.
Это названия наибольших провалов ВСУ, в т.ч. и совсем недавние. Тогда ,может, просветите, со ссылками на АП или И.Геращенко за что отвечает главнокомандующий и вообще за что-то отвечает?