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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:15

  lapay написав:
  freeze написав:1984 – защищает кандидатскую диссертацию по специальности "Динамика, баллистика и управления полетом летательных аппаратов"

Це він тому ПЗРК і ЗРК продавав, щоб не заважали літальним апаратам?



На самом деле - это полная ерунда, какой-то там госчиновник продал что-то 12 лет назад, было бы серьезное преступление давно сидел бы, три президента и пяток генпрокуроров было и без претензий, пока сейчас дорогу не перешел.
Тем более все знают, что министерство обороны в то время ничего не продавало, этим занимался концерн Укроборонпром, возглавляемый человеком Ющенко.
И Порошенко наверняка много чего предвзято можно предъявить, когда он был министром у Януковича, и любого мэра можно обвинить в чем угодно.
И Тимощенко предвзято предъявили и два года отсидела, спаслась только благодаря Порошенко, Яценюку и тд Юле, волю!
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:30

  freeze написав:На самом деле - это полная ерунда, какой-то там госчиновник продал что-то 12 лет назад

Прекрасная фраза, просто в анналы занести :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 00:47

  tea написав:
  Starikan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Виглядає що Гриценко працює на 0,25 ставки в Могилянці.
Якщо в правоохоронців є підозри...нехай копають.
Вірю в чесність майбутнього Президента Гриценко.
Моё мнение - ни у Президента, ни у его родственников не должно быть никакого бизнеса. Ни в настоящем, ни в прошлом.
А що робити жінці Гриценка - Юлії Мостовій,яка має успішний бізнес - видання "Дзеркало тижня".Причому бізнес,яким вже володіє кілька років.
Робити фіктивний продаж на троюрідну сестру?

А поезд ушел. Был бизнес - значит всё. И развод не поможет :mrgreen:
Бизнесмены пусть занимаются бизнесом, а к власти - ни-ни. Ни в президенты, ни в ВР.
В конце концов, их процентов 10 населения.

А иначе всегда будет выбор "меньшего зла", который заканчивается большим.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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