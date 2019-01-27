freeze написав:1984 – защищает кандидатскую диссертацию по специальности "Динамика, баллистика и управления полетом летательных аппаратов"
Це він тому ПЗРК і ЗРК продавав, щоб не заважали літальним апаратам?
На самом деле - это полная ерунда, какой-то там госчиновник продал что-то 12 лет назад, было бы серьезное преступление давно сидел бы, три президента и пяток генпрокуроров было и без претензий, пока сейчас дорогу не перешел. Тем более все знают, что министерство обороны в то время ничего не продавало, этим занимался концерн Укроборонпром, возглавляемый человеком Ющенко. И Порошенко наверняка много чего предвзято можно предъявить, когда он был министром у Януковича, и любого мэра можно обвинить в чем угодно. И Тимощенко предвзято предъявили и два года отсидела, спаслась только благодаря Порошенко, Яценюку и тд Юле, волю!
Starikan Ваша нелюбовь к бизнесменам давно известна. Но кого тогда, по Вашему мнению, надо избирать в президенты? Профессионального политика? Но у нас таких практически нет. И они все так или иначе связаны с бизнесменами (думаю, не только у нас). Полагаю, Вы вряд ли придерживаетесь мечтаний тов. Ленина о "кухарке, управляющей государством".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Ой+ Доходы Гриценко в КМА это, скорее всего, какие-то разовые лекции.
Ні. Доцент без стажу або без звання.
Как это без звания
1984 – защищает кандидатскую диссертацию по специальности "Динамика, баллистика и управления полетом летательных аппаратов"
Це наукова ступінь -кандидата наук. Не путайте зі званням.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ой+ написав:shapo Так вже не фронти а провали - прогрес у формулюваннях. Читайте Конституцію, а зокрема ст. 106 п.17.
Т.е. от слова "провал".вернее, "разгром" легче стало? Особенно родственникам убитых там? Про Конституцию зря. 17) является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины; назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование Вооруженных Сил Украины, других военных формирований; осуществляет руководство в сферах национальной безопасности и обороны государства; Получается, не выполнил "гарант" свои обязанности" - ни один генеральчик ответственный за полный провал ВСУ в 2014-2015гг не уволен, руководства ВСУ тоже не видно кроме посещений населенных пунктов. Только с военными заказами на Ленкузне все в порядке.