Додано: Пон 28 січ, 2019 08:10

shapo Керівництво ЗСУ мінялося, "провал" розпочався значно раніше, родичам вбитих скажімо при успішно визволених містах думаю так само гірко, формат АТО, яке досягало поставлених задач, переріс у протистояння з дуже сильним зовнішнім ворогом і озброєння ЗСУ отримує різне, в тому числі і з зовнішніх джерел.

Але якщо хочеться бачити тільки зраду та зубожіння, то її і побачите - дискусія беззмістовна.

Не так добре з грошима, як погано без них.