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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:15

  lapay написав:
  freeze написав:1984 – защищает кандидатскую диссертацию по специальности "Динамика, баллистика и управления полетом летательных аппаратов"

Це він тому ПЗРК і ЗРК продавав, щоб не заважали літальним апаратам?



На самом деле - это полная ерунда, какой-то там госчиновник продал что-то 12 лет назад, было бы серьезное преступление давно сидел бы, три президента и пяток генпрокуроров было и без претензий, пока сейчас дорогу не перешел.
Тем более все знают, что министерство обороны в то время ничего не продавало, этим занимался концерн Укроборонпром, возглавляемый человеком Ющенко.
И Порошенко наверняка много чего предвзято можно предъявить, когда он был министром у Януковича, и любого мэра можно обвинить в чем угодно.
И Тимощенко предвзято предъявили и два года отсидела, спаслась только благодаря Порошенко, Яценюку и тд Юле, волю!
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:30

  freeze написав:На самом деле - это полная ерунда, какой-то там госчиновник продал что-то 12 лет назад

Прекрасная фраза, просто в анналы занести :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 00:47

  tea написав:
  Starikan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Виглядає що Гриценко працює на 0,25 ставки в Могилянці.
Якщо в правоохоронців є підозри...нехай копають.
Вірю в чесність майбутнього Президента Гриценко.
Моё мнение - ни у Президента, ни у его родственников не должно быть никакого бизнеса. Ни в настоящем, ни в прошлом.
А що робити жінці Гриценка - Юлії Мостовій,яка має успішний бізнес - видання "Дзеркало тижня".Причому бізнес,яким вже володіє кілька років.
Робити фіктивний продаж на троюрідну сестру?

А поезд ушел. Был бизнес - значит всё. И развод не поможет :mrgreen:
Бизнесмены пусть занимаются бизнесом, а к власти - ни-ни. Ни в президенты, ни в ВР.
В конце концов, их процентов 10 населения.

А иначе всегда будет выбор "меньшего зла", который заканчивается большим.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 03:49

Starikan
Ваша нелюбовь к бизнесменам давно известна.
Но кого тогда, по Вашему мнению, надо избирать в президенты?
Профессионального политика? Но у нас таких практически нет. И они все так или иначе связаны с бизнесменами (думаю, не только у нас).
Полагаю, Вы вряд ли придерживаетесь мечтаний тов. Ленина о "кухарке, управляющей государством".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 06:47

  freeze написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ЛАД написав:Ой+
Доходы Гриценко в КМА это, скорее всего, какие-то разовые лекции.

Ні. Доцент без стажу або без звання.


Как это без звания

1984 – защищает кандидатскую диссертацию по специальности "Динамика, баллистика и управления полетом летательных аппаратов"

Це наукова ступінь -кандидата наук. Не путайте зі званням.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 07:10

  Ой+ написав:shapo Так вже не фронти а провали - прогрес у формулюваннях.
Читайте Конституцію, а зокрема ст. 106 п.17.


Т.е. от слова "провал".вернее, "разгром" легче стало? Особенно родственникам убитых там?
Про Конституцию зря.
17) является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины; назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование Вооруженных Сил Украины, других военных формирований; осуществляет руководство в сферах национальной безопасности и обороны государства;
Получается, не выполнил "гарант" свои обязанности" - ни один генеральчик ответственный за полный провал ВСУ в 2014-2015гг не уволен, руководства ВСУ тоже не видно кроме посещений населенных пунктов. Только с военными заказами на Ленкузне все в порядке.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 08:10

shapo Керівництво ЗСУ мінялося, "провал" розпочався значно раніше, родичам вбитих скажімо при успішно визволених містах думаю так само гірко, формат АТО, яке досягало поставлених задач, переріс у протистояння з дуже сильним зовнішнім ворогом і озброєння ЗСУ отримує різне, в тому числі і з зовнішніх джерел.
Але якщо хочеться бачити тільки зраду та зубожіння, то її і побачите - дискусія беззмістовна.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 08:42

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

https://program.ze2019.com/
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Заява Святослава Вакарчука щодо участі у виборах Президента України 2019 року

https://www.facebook.com/sviatoslav.vak ... 9/?__xts__[0]=68.ARCDSO-gEk80vllFA3CTRBwDIXMd1OHkF4GJMeQonEACRPMt_O0nfn7OXR6AkHhBnOxPO0-9Is4OaBtmNd89Yx-8_IMrqqfDjqnthcRLEa4K-Y3p7EvO_bNtmJSd4u5Eeo2c1i10HO8Df-n-1S5fqSP95h_cr2Sf30psaT3jg2oUjGidIWbaUFgNXYlkH0WeyLcT0VRdzieTNVluF69uTBYp3jPGGcJI-zRhEvC2vngpHDGD1GO_cA8FGthnKGHjOaYyzMB-YWjVwNoxhf6Entoeep3XYs_3exY1Yrmny6dIAliOChgLI4Z9LwbxiWSLcy7r4ykYzNgY0Vcgxiejt1M57s3Iep_kqZc&__tn__=-R
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