freeze написав:1984 – защищает кандидатскую диссертацию по специальности "Динамика, баллистика и управления полетом летательных аппаратов"
Це він тому ПЗРК і ЗРК продавав, щоб не заважали літальним апаратам?
На самом деле - это полная ерунда, какой-то там госчиновник продал что-то 12 лет назад, было бы серьезное преступление давно сидел бы, три президента и пяток генпрокуроров было и без претензий, пока сейчас дорогу не перешел. Тем более все знают, что министерство обороны в то время ничего не продавало, этим занимался концерн Укроборонпром, возглавляемый человеком Ющенко. И Порошенко наверняка много чего предвзято можно предъявить, когда он был министром у Януковича, и любого мэра можно обвинить в чем угодно. И Тимощенко предвзято предъявили и два года отсидела, спаслась только благодаря Порошенко, Яценюку и тд Юле, волю!
Starikan Ваша нелюбовь к бизнесменам давно известна. Но кого тогда, по Вашему мнению, надо избирать в президенты? Профессионального политика? Но у нас таких практически нет. И они все так или иначе связаны с бизнесменами (думаю, не только у нас). Полагаю, Вы вряд ли придерживаетесь мечтаний тов. Ленина о "кухарке, управляющей государством".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Ой+ Доходы Гриценко в КМА это, скорее всего, какие-то разовые лекции.
Ні. Доцент без стажу або без звання.
Как это без звания
1984 – защищает кандидатскую диссертацию по специальности "Динамика, баллистика и управления полетом летательных аппаратов"
Це наукова ступінь -кандидата наук. Не путайте зі званням.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ой+ написав:shapo Так вже не фронти а провали - прогрес у формулюваннях. Читайте Конституцію, а зокрема ст. 106 п.17.
Т.е. от слова "провал".вернее, "разгром" легче стало? Особенно родственникам убитых там? Про Конституцию зря. 17) является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины; назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование Вооруженных Сил Украины, других военных формирований; осуществляет руководство в сферах национальной безопасности и обороны государства; Получается, не выполнил "гарант" свои обязанности" - ни один генеральчик ответственный за полный провал ВСУ в 2014-2015гг не уволен, руководства ВСУ тоже не видно кроме посещений населенных пунктов. Только с военными заказами на Ленкузне все в порядке.
shapo Керівництво ЗСУ мінялося, "провал" розпочався значно раніше, родичам вбитих скажімо при успішно визволених містах думаю так само гірко, формат АТО, яке досягало поставлених задач, переріс у протистояння з дуже сильним зовнішнім ворогом і озброєння ЗСУ отримує різне, в тому числі і з зовнішніх джерел. Але якщо хочеться бачити тільки зраду та зубожіння, то її і побачите - дискусія беззмістовна.
Квесторе_поверніться написав:Це наукова ступінь -кандидата наук. Не путайте зі званням
Він має звання полковник, та ще старший наук. співр., якщо на посаді доцента, то навіть якщо нема звання доц. зарплата однакова, за ступінь доплата є. Хоча це все непринципово щодо конкретного випадку, дратує, що половина кандидатів безхатченки та приживали, деякі навіть, як герої анекдотів, тягнуть все з готельних номерів. Хоча який народ - такі і кандидати, а потім така ж влада з числа найспритніших носіїв ментальності. Якщо би якись кандидат вийшов до людей і сказав, що подивіться на себе як ви платите податки, та скільки споживаєте благ від держави, то його моментально закидали і навіть не помідорами, якщо виходить і розказує, що все погано бо верхівка краде, а я прийду і ніхто красти не буде і зразу заживете в 3-4 рази краще, то купа симпатій. Я особисто не виключаю і свого голосування і за Гриценка, все буде залежати від фінальних розкладів.