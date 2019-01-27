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Політичні дискусії
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  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:35

  freeze написав:
  lapay написав:
  freeze написав:1984 – защищает кандидатскую диссертацию по специальности "Динамика, баллистика и управления полетом летательных аппаратов"

Це він тому ПЗРК і ЗРК продавав, щоб не заважали літальним апаратам?



На самом деле - это полная ерунда, какой-то там госчиновник продал что-то 12 лет назад, было бы серьезное преступление давно сидел бы, три президента и пяток генпрокуроров было и без претензий, пока сейчас дорогу не перешел.

Такие "вбросы" против Гриценко уже не первый раз. Интересно, что перед этим аналогичные были в мае 2014 (https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=p ... &id=138894), тоже "абсолютно случайно" совпавшие с президентскими выборами, и окончившиеся ничем.

В общем как в том анекдоте:
- Мужик на площади закричал "А у попа дочь гулящая".
- Батюшка подходит к нему и говорит "У меня 3 сына, а дочерей нет, зачем ты обманываешь?"
- Мужик "Мне главное было громко крикнуть, а теперь ты подойди к каждому и убеди его, что я соврал".

Интересно то, что против почти всех главных соперников Порошенко идут аналогичые выкрики. Кроме одного - Бойко, Героя Украины (присвоил Кучма), с 2008 по 2014 гг. зам главы ПР, эксвице-премьер-министра. У всех журналистов внезапно появился склероз и они забыли о фигуранте РосУкрЭнерго, "вышек Бойко", поставок туркменского газа через EURAL TG...

Рекомендую всем желающим - все результаты всеx соцопросов (и не только по президентским выборам) на одном сайте - https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... prezidenta
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