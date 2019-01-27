freeze написав:1984 – защищает кандидатскую диссертацию по специальности "Динамика, баллистика и управления полетом летательных аппаратов"
Це він тому ПЗРК і ЗРК продавав, щоб не заважали літальним апаратам?
На самом деле - это полная ерунда, какой-то там госчиновник продал что-то 12 лет назад, было бы серьезное преступление давно сидел бы, три президента и пяток генпрокуроров было и без претензий, пока сейчас дорогу не перешел.
В общем как в том анекдоте: - Мужик на площади закричал "А у попа дочь гулящая". - Батюшка подходит к нему и говорит "У меня 3 сына, а дочерей нет, зачем ты обманываешь?" - Мужик "Мне главное было громко крикнуть, а теперь ты подойди к каждому и убеди его, что я соврал".
Интересно то, что против почти всех главных соперников Порошенко идут аналогичые выкрики. Кроме одного - Бойко, Героя Украины (присвоил Кучма), с 2008 по 2014 гг. зам главы ПР, эксвице-премьер-министра. У всех журналистов внезапно появился склероз и они забыли о фигуранте РосУкрЭнерго, "вышек Бойко", поставок туркменского газа через EURAL TG...
У букмекерів точніші "опитування", бо вони ризикують своїми грошима, а не витрачають гроші замовників.
Якщо Гриценко виходить в 2 тут - він перемагає. Слід підтримати ...мабуть.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.