Додано: Пон 28 січ, 2019 11:35

freeze написав: lapay написав: freeze написав: 1984 – защищает кандидатскую диссертацию по специальности "Динамика, баллистика и управления полетом летательных аппаратов" 1984 – защищает кандидатскую диссертацию по специальности "Динамика, баллистика и управления полетом летательных аппаратов"

Це він тому ПЗРК і ЗРК продавав , щоб не заважали літальним апаратам? Це він тому ПЗРК і ЗРК, щоб не заважали літальним апаратам?





На самом деле - это полная ерунда, какой-то там госчиновник продал что-то 12 лет назад, было бы серьезное преступление давно сидел бы, три президента и пяток генпрокуроров было и без претензий, пока сейчас дорогу не перешел. На самом деле - это полная ерунда, какой-то там госчиновник продал что-то 12 лет назад, было бы серьезное преступление давно сидел бы, три президента и пяток генпрокуроров было и без претензий, пока сейчас дорогу не перешел.

Такие "вбросы" против Гриценко уже не первый раз. Интересно, что перед этим аналогичные были в мае 2014 (), тоже "абсолютно случайно" совпавшие с президентскими выборами, и окончившиеся ничем.В общем как в том анекдоте:- Мужик на площади закричал "А у попа дочь гулящая".- Батюшка подходит к нему и говорит "У меня 3 сына, а дочерей нет, зачем ты обманываешь?"- Мужик "Мне главное было громко крикнуть, а теперь ты подойди к каждому и убеди его, что я соврал".Интересно то, что против почти всех главных соперников Порошенко идут аналогичые выкрики. Кроме одного - Бойко, Героя Украины (присвоил Кучма), с 2008 по 2014 гг. зам главы ПР, эксвице-премьер-министра. У всех журналистов внезапно появился склероз и они забыли о фигуранте РосУкрЭнерго, "вышек Бойко", поставок туркменского газа через EURAL TG...