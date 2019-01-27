freeze написав:1984 – защищает кандидатскую диссертацию по специальности "Динамика, баллистика и управления полетом летательных аппаратов"
Це він тому ПЗРК і ЗРК продавав, щоб не заважали літальним апаратам?
На самом деле - это полная ерунда, какой-то там госчиновник продал что-то 12 лет назад, было бы серьезное преступление давно сидел бы, три президента и пяток генпрокуроров было и без претензий, пока сейчас дорогу не перешел.
В общем как в том анекдоте: - Мужик на площади закричал "А у попа дочь гулящая". - Батюшка подходит к нему и говорит "У меня 3 сына, а дочерей нет, зачем ты обманываешь?" - Мужик "Мне главное было громко крикнуть, а теперь ты подойди к каждому и убеди его, что я соврал".
Интересно то, что против почти всех главных соперников Порошенко идут аналогичые выкрики. Кроме одного - Бойко, Героя Украины (присвоил Кучма), с 2008 по 2014 гг. зам главы ПР, эксвице-премьер-министра. У всех журналистов внезапно появился склероз и они забыли о фигуранте РосУкрЭнерго, "вышек Бойко", поставок туркменского газа через EURAL TG...
У букмекерів точніші "опитування", бо вони ризикують своїми грошима, а не витрачають гроші замовників.
Якщо Гриценко виходить в 2 тут - він перемагає. Слід підтримати ...мабуть.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
19yuriy91 написав:Заява Святослава Вакарчука щодо участі у виборах Президента України 2019 року
Добре,що не буде балотуватись.
В избирательном секторе - За новое лицо - остался один Зеленский. Небогато как для такой большой страны, одно новое лицо в предвыборных баталиях раз в пять лет появляется. Похоже - это карма Порошенко-Тимошенко-Ляшко еще будет висеть долгие годы над страной, обновление в действие.
Как когда-то пел Чай-Ф:
Где та молодая шпана, Что сотрёт их с лица земли? Ее нет, нет, нет...
Ой+ написав:shapo Керівництво ЗСУ мінялося, "провал" розпочався значно раніше, родичам вбитих скажімо при успішно визволених містах думаю так само гірко, формат АТО, яке досягало поставлених задач, переріс у протистояння з дуже сильним зовнішнім ворогом і озброєння ЗСУ отримує різне, в тому числі і з зовнішніх джерел. Але якщо хочеться бачити тільки зраду та зубожіння, то її і побачите - дискусія беззмістовна.
Никто из генеральчиков отвечающих за ВСУ в 2014-2015 не ответил ничем кроме перехода на другую работу, и это вердикт их начальнику - главковерху. А предательство это или некомпетентность суть от этого не меняется
19yuriy91 написав:Заява Святослава Вакарчука щодо участі у виборах Президента України 2019 року
Добре,що не буде балотуватись.
В избирательном секторе - За новое лицо - остался один Зеленский.
Святослав до останнього вагався - йти чи не йти. І сьогодні дозрів. скоріш за все - буде йти на парламентські вибори.Точніше - вести команду. 24 серпня мав би бути концерт О.Е. в Дніпрі. Стадіон належить Коломойші. Коломойша до сих пір не дав згоди на оренду стадіону. Йдуть переговори.