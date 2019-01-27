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Політичні дискусії
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Додано: Пон 28 січ, 2019 15:24
freeze написав:
Как когда-то пел Чай-Ф:
Где та молодая шпана,
Что сотрёт их с лица земли?
Ее нет, нет, нет...
Колись читав фантастичне оповіданнячко, написане після сексуально-соціальних революцій шістдесятих. Там рулила тільки молодь, а в 35 йшли на пенсію.
Вийшло все навпаки, бо народжуваність, з тих часів, все падає і падає. Тому рулять і будуть рулити старі пердуни, а не молодь. В принципі, правильно, бо політикою треба займатись у віці 50+, коли вже мізки трохи розбираються в житті, що можна зробити, а чого ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 28 січ, 2019 15:40
lapay написав:
В принципі, правильно, бо політикою треба займатись у віці 50+, коли вже мізки трохи розбираються в житті, що можна зробити, а чого ні.
я работал в компаниях где средний возраст был 25 а кто за 30 уже считался пенсионером, это были очень агрессивные коллективы, с утра до вечера приходилось отбивать атаки начальства и коллег, всю работу нужно было сделать на вчера, оскорбления мат были в порядке вещей. В коллективах где средний возраст старше уже нет той агрессии, у людей появилось понимание что с коллегами лучше сотрудничать, чем с пеной у рта соревноваться.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 15:40
lapay написав:
В принципі, правильно, бо політикою треба займатись у віці 50+, коли вже мізки трохи розбираються в житті, що можна зробити, а чого ні.
я работал в компаниях где средний возраст был 25 а кто за 30 уже считался пенсионером. Это были очень агрессивные коллективы, с утра до вечера приходилось отбивать внезапные атаки начальства и коллег. Всю работу нужно было сделать на вчера. Оскорбления угрозы мат были в порядке вещей. В коллективах где средний возраст старше уже нет той подросткрвой агрессии, у людей появилось понимание: с коллегами лучше сотрудничать, что лишние враги не нужны, а душевный комфорт в итоге важнее выполнения плана. Вроде бы элементарные вещи но для слаборазвитых обществ целое откровение.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:08
lapay написав:
Якщо брати соцопитування, то тільки тих компаній, які показали нормальні результати на, мінімум, двох попередніх кампаніях.
Там есть и результаты "Выборы Президента 2014", "Выборы в ВР 2012", "Выборы в ВР 2014". При кликанье мышкой внизу справа на "Источник", открывается соотв. источник. При открытии, к примеру, "Выборы Президента 2014", на странице есть 2 кнопки "Экзит-полы" и "Результаты", т.ч. сразу видно, чьи результаты точнее.
Самый ранний соцопрос на сайте - "Выборы президента", "Социологическая группа «Рейтинг», 17 ноября 2011", на стр. 39.
Сайт очень информативный, жаль, что я на него наткнулся только сегодня.
lapay написав:
Колись читав фантастичне оповіданнячко, написане після сексуально-соціальних революцій шістдесятих. Там рулила тільки молодь, а в 35 йшли на пенсію.
Роберт Крэйн "Пурпурные поля", 1953 г. - оно?
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