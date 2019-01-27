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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 56575859>
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:24

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Как когда-то пел Чай-Ф:

Где та молодая шпана,
Что сотрёт их с лица земли?
Ее нет, нет, нет...

Колись читав фантастичне оповіданнячко, написане після сексуально-соціальних революцій шістдесятих. Там рулила тільки молодь, а в 35 йшли на пенсію. :)
Вийшло все навпаки, бо народжуваність, з тих часів, все падає і падає. Тому рулять і будуть рулити старі пердуни, а не молодь. В принципі, правильно, бо політикою треба займатись у віці 50+, коли вже мізки трохи розбираються в житті, що можна зробити, а чого ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:40

Re: Політичні дискусії

:arrow: :arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 січ, 2019 17:24, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:40

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:В принципі, правильно, бо політикою треба займатись у віці 50+, коли вже мізки трохи розбираються в житті, що можна зробити, а чого ні.
я работал в компаниях где средний возраст был 25 а кто за 30 уже считался пенсионером. Это были очень агрессивные коллективы, с утра до вечера приходилось отбивать внезапные атаки начальства и коллег. Всю работу нужно было сделать на вчера. Оскорбления угрозы мат были в порядке вещей. В коллективах где средний возраст старше уже нет той подросткрвой агрессии, у людей появилось понимание: с коллегами лучше сотрудничать, что лишние враги не нужны, а душевный комфорт в итоге важнее выполнения плана. Вроде бы элементарные вещи но для слаборазвитых обществ целое откровение.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:08

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Якщо брати соцопитування, то тільки тих компаній, які показали нормальні результати на, мінімум, двох попередніх кампаніях.

Там есть и результаты "Выборы Президента 2014", "Выборы в ВР 2012", "Выборы в ВР 2014". При кликанье мышкой внизу справа на "Источник", открывается соотв. источник. При открытии, к примеру, "Выборы Президента 2014", на странице есть 2 кнопки "Экзит-полы" и "Результаты", т.ч. сразу видно, чьи результаты точнее.
Самый ранний соцопрос на сайте - "Выборы президента", "Социологическая группа «Рейтинг», 17 ноября 2011", на стр. 39.
Сайт очень информативный, жаль, что я на него наткнулся только сегодня.

  lapay написав:Колись читав фантастичне оповіданнячко, написане після сексуально-соціальних революцій шістдесятих. Там рулила тільки молодь, а в 35 йшли на пенсію.

Роберт Крэйн "Пурпурные поля", 1953 г. - оно?
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:37

Трапилось:
"Як я дивилася інтерв'ю Зеленського у Гордона"


:lol: :roll: 8)
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:51

Re: Політичні дискусії

Мені дуже подобається пара Тимошенко-Зеленський в 2 турі ( якщо по цим опитуванням ) ...
Чому постійно у нас так виходить - що вибирають не "за" , а "проти" ?
Направильно ставлять запитання - треба навпаки - "кого я не хочу бачити" ?
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:53

ST_11

Забавно, что для дискредитации кандидатов подключаются Ютуб-каналы с нулём подписчиков.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:23

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Роберт Крэйн "Пурпурные поля", 1953 г. - оно?

Воно. Підзабув вже сюжет, залишилась в пам'яті тільки суть. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:36

  Ой+ написав:Якби вибори тільки по Львівщині, то би вийшов https://wz.lviv.ua/news/384380-vybory-p ... vivshchyni:
Зображення
Цікаво, що Садовий нижче на рідних теренах за :mrgreen: .


Социологии ,даже мировой, после победы Трампа, верить нельзя.
А в Украине социологи это просто сборище цыганок занимающихся навеиванием перед тем как выманить деньги с лоха.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:54

  tea написав:
  Oleg_Sa написав:Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?

Я б поділив час - до 1 туру і після 1 туру.Поки що плавно готівка йде вниз,на міжбанку НБУ повністю контролює ситуацію.
Якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину,до й далі йтиме вниз.
А от вже після результатів 1 туру поміркуємо.Важливо - чи вийде чинний президент у 2 тур чи ні.

Каналы народ массажируют за чинного президента и Тимошенко во втором вроде.
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