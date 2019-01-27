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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:57

а шо если останется действующий будет ещё долго стабильность по 28?
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:58

  Oleg_Sa написав:
  tea написав:
  Oleg_Sa написав:Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?

Я б поділив час - до 1 туру і після 1 туру.Поки що плавно готівка йде вниз,на міжбанку НБУ повністю контролює ситуацію.
Якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину,до й далі йтиме вниз.
А от вже після результатів 1 туру поміркуємо.Важливо - чи вийде чинний президент у 2 тур чи ні.

Каналы народ массажируют за чинного президента и Тимошенко во втором вроде.


Всегда в восторге от оптимизма Чая!!! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:00

  tea написав:А от вже після результатів 1 туру поміркуємо.Важливо - чи вийде чинний президент у 2 тур чи ні.

Для начала пускай нарисует 24,тогда и подумаем. Выйдет он во второй тур или нет.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:00

  Oleg_Sa написав:
  tea написав:
  Oleg_Sa написав:Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?

Я б поділив час - до 1 туру і після 1 туру.Поки що плавно готівка йде вниз,на міжбанку НБУ повністю контролює ситуацію.
Якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину,до й далі йтиме вниз.
А от вже після результатів 1 туру поміркуємо.Важливо - чи вийде чинний президент у 2 тур чи ні.

Каналы народ массажируют за чинного президента и Тимошенко во втором вроде.

В різних соцопитуваннях різні результати.Активна передвиборча агітація почнеться після 3 лютого.
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