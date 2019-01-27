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Політичні дискусії
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:57
а шо если останется действующий будет ещё долго стабильность по 28?
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:58
Oleg_Sa написав: tea написав: Oleg_Sa написав:
Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?
Я б поділив час - до 1 туру і після 1 туру.Поки що плавно готівка йде вниз,на міжбанку НБУ повністю контролює ситуацію.
Якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину,до й далі йтиме вниз.
А от вже після результатів 1 туру поміркуємо.Важливо - чи вийде чинний президент у 2 тур чи ні.
Каналы народ массажируют за чинного президента и Тимошенко во втором вроде.
Всегда в восторге от оптимизма Чая!!!
Плюсую...
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Додано: Пон 28 січ, 2019 18:00
tea написав:
А от вже після результатів 1 туру поміркуємо.Важливо - чи вийде чинний президент у 2 тур чи ні.
Для начала пускай нарисует 24,тогда и подумаем. Выйдет он во второй тур или нет.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 18:00
Oleg_Sa написав: tea написав: Oleg_Sa написав:
Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?
Я б поділив час - до 1 туру і після 1 туру.Поки що плавно готівка йде вниз,на міжбанку НБУ повністю контролює ситуацію.
Якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину,до й далі йтиме вниз.
А от вже після результатів 1 туру поміркуємо.Важливо - чи вийде чинний президент у 2 тур чи ні.
Каналы народ массажируют за чинного президента и Тимошенко во втором вроде.
В різних соцопитуваннях різні результати.Активна передвиборча агітація почнеться після 3 лютого.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 18:21
uaprofi написав:
а шо если останется действующий будет ещё долго стабильность по 28?
Давайте не забувати,що в нас парламентсько-президентська республіка.
Пам"ятаєте 2007 рік?Тоді президентом був Ющенко,а коаліцію у ВР створили ПР,КПУ і СПУ.Вони висунули прем"єром Яника,а Яник сформував більшіть міністрів у Кабміні.У президента був тільки міністр оборони,міністр внутрішніх справ,міністр зовнішніх справ і Голова СБУ.
Навіть якщо Порошенко й виграє - всі політсили докладуть максимальних зусиль,щоб виграти парламентські вибори.Росія теж поставить на вибори ВР.
Вчора Рабіновіч сказав,що представить текст нової газової угоди з Росією ще до парламентських виборів.Мовляв,от зара нинішня влада закуповує газ по 325 доларів,а ми покажемо проект договору з Росією по 225 доларів.Росія знижкою на газ хоче нас купити.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 18:51
Oleg_Sa написав:
Каналы народ массажируют за чинного президента и Тимошенко во втором вроде.
но не 1+1. Вапще победителем будет тот, кого будут двигать 1+1 и Интер. Кого будет двигать Коломойский, понятно, и про первый тур ( Зеленский), и про второй ( против Пороха). С Интером про первый тур ( опо, зажопо - блоки +, скорее всего, ЮВТ) , про второй - тоже понятно ( против Пороха)... Все будет зависеть от электората: - кто какой тиливизор смотрит. ХЗ, если будут другие пары - но откуда им быть?
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
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