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Політичні дискусії
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:57
а шо если останется действующий будет ещё долго стабильность по 28?
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uaprofi
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:58
Oleg_Sa написав: tea написав: Oleg_Sa написав:
Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?
Я б поділив час - до 1 туру і після 1 туру.Поки що плавно готівка йде вниз,на міжбанку НБУ повністю контролює ситуацію.
Якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину,до й далі йтиме вниз.
А от вже після результатів 1 туру поміркуємо.Важливо - чи вийде чинний президент у 2 тур чи ні.
Каналы народ массажируют за чинного президента и Тимошенко во втором вроде.
Всегда в восторге от оптимизма Чая!!!
Плюсую...
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Додано: Пон 28 січ, 2019 18:00
tea написав:
А от вже після результатів 1 туру поміркуємо.Важливо - чи вийде чинний президент у 2 тур чи ні.
Для начала пускай нарисует 24,тогда и подумаем. Выйдет он во второй тур или нет.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 18:00
Oleg_Sa написав: tea написав: Oleg_Sa написав:
Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?
Я б поділив час - до 1 туру і після 1 туру.Поки що плавно готівка йде вниз,на міжбанку НБУ повністю контролює ситуацію.
Якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину,до й далі йтиме вниз.
А от вже після результатів 1 туру поміркуємо.Важливо - чи вийде чинний президент у 2 тур чи ні.
Каналы народ массажируют за чинного президента и Тимошенко во втором вроде.
В різних соцопитуваннях різні результати.Активна передвиборча агітація почнеться після 3 лютого.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 18:21
uaprofi написав:
а шо если останется действующий будет ещё долго стабильность по 28?
Давайте не забувати,що в нас парламентсько-президентська республіка.
Пам"ятаєте 2007 рік?Тоді президентом був Ющенко,а коаліцію у ВР створили ПР,КПУ і СПУ.Вони висунули прем"єром Яника,а Яник сформував більшіть міністрів у Кабміні.У президента був тільки міністр оборони,міністр внутрішніх справ,міністр зовнішніх справ і Голова СБУ.
Навіть якщо Порошенко й виграє - всі політсили докладуть максимальних зусиль,щоб виграти парламентські вибори.Росія теж поставить на вибори ВР.
Вчора Рабіновіч сказав,що представить текст нової газової угоди з Росією ще до парламентських виборів.Мовляв,от зара нинішня влада закуповує газ по 325 доларів,а ми покажемо проект договору з Росією по 225 доларів.Росія знижкою на газ хоче нас купити.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 18:51
Oleg_Sa написав:
Каналы народ массажируют за чинного президента и Тимошенко во втором вроде.
но не 1+1. Вапще победителем будет тот, кого будут двигать 1+1 и Интер. Кого будет двигать Коломойский, понятно, и про первый тур ( Зеленский), и про второй ( против Пороха). С Интером про первый тур ( опо, зажопо - блоки +, скорее всего, ЮВТ) , про второй - тоже понятно ( против Пороха)... Все будет зависеть от электората: - кто какой тиливизор смотрит. ХЗ, если будут другие пары - но откуда им быть?
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
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Додано: Пон 28 січ, 2019 20:05
ЛАД написав:Starikan
Ваша нелюбовь к бизнесменам давно известна.
Но кого тогда, по Вашему мнению, надо избирать в президенты?
Профессионального политика? Но у нас таких практически нет. И они все так или иначе связаны с бизнесменами (думаю, не только у нас).
Полагаю, Вы вряд ли придерживаетесь мечтаний тов. Ленина о "кухарке, управляющей государством".
У вас узкий выбор - или бизнесмен, или кухарка.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Пон 28 січ, 2019 20:17
freeze написав:
Как когда-то пел Чай-Ф:
Где та молодая шпана,
Что сотрёт их с лица земли?
Ее нет, нет, нет...
Вы немного исказили оригинал
"Что сотрёт НАС
с лица земли?"
Различие концептуально: ваш вариант - это мечта о добром царе, оригинал - измениться должен народ.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Пон 28 січ, 2019 20:35
Starikan написав: freeze написав:
Как когда-то пел Чай-Ф:
Где та молодая шпана,
Что сотрёт их с лица земли?
Ее нет, нет, нет...
Вы немного исказили оригинал
"Что сотрёт НАС
с лица земли?"
Приятно, что есть знатоки советского рока )))
Да, чуток, сначала написал правильно, потом подумал, что как-то выглядит по-мазохистски, тем более всё-равно никто из присутствующих здесь не собирается становится Президентом, а написал именно о собирательном образе всех кандидатов в Президенты.
Кстати, автор БГ, просто у меня диск был Чайф с этой кавер-версией, так и запомнилось.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 20:56
freeze написав: Starikan написав: freeze написав:
Как когда-то пел Чай-Ф:
Где та молодая шпана,
Что сотрёт их с лица земли?
Ее нет, нет, нет...
Вы немного исказили оригинал
"Что сотрёт НАС
с лица земли?"
Приятно, что есть знатоки советского рока )))
Да, чуток, сначала написал правильно, потом подумал, что как-то выглядит по-мазохистски, тем более всё-равно никто из присутствующих здесь не собирается становится Президентом, а написал именно о собирательном образе всех кандидатов в Президенты.
Кстати, автор БГ, просто у меня диск был Чайф с этой кавер-версией, так и запомнилось.
Слив засчитан
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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