RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:57

а шо если останется действующий будет ещё долго стабильность по 28?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2273
З нами з: 21.04.11
Подякував: 374 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:58

  Oleg_Sa написав:
  tea написав:
  Oleg_Sa написав:Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?

Я б поділив час - до 1 туру і після 1 туру.Поки що плавно готівка йде вниз,на міжбанку НБУ повністю контролює ситуацію.
Якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину,до й далі йтиме вниз.
А от вже після результатів 1 туру поміркуємо.Важливо - чи вийде чинний президент у 2 тур чи ні.

Каналы народ массажируют за чинного президента и Тимошенко во втором вроде.


Всегда в восторге от оптимизма Чая!!! :mrgreen:
Плюсую...
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 21.01.17
Подякував: 506 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:00

  tea написав:А от вже після результатів 1 туру поміркуємо.Важливо - чи вийде чинний президент у 2 тур чи ні.

Для начала пускай нарисует 24,тогда и подумаем. Выйдет он во второй тур или нет.
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1122
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:00

  Oleg_Sa написав:
  tea написав:
  Oleg_Sa написав:Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?

Я б поділив час - до 1 туру і після 1 туру.Поки що плавно готівка йде вниз,на міжбанку НБУ повністю контролює ситуацію.
Якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину,до й далі йтиме вниз.
А от вже після результатів 1 туру поміркуємо.Важливо - чи вийде чинний президент у 2 тур чи ні.

Каналы народ массажируют за чинного президента и Тимошенко во втором вроде.

В різних соцопитуваннях різні результати.Активна передвиборча агітація почнеться після 3 лютого.
tea
 
Повідомлень: 16776
З нами з: 15.11.08
Подякував: 584 раз.
Подякували: 2220 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:21

  uaprofi написав:а шо если останется действующий будет ещё долго стабильность по 28?

Давайте не забувати,що в нас парламентсько-президентська республіка.
Пам"ятаєте 2007 рік?Тоді президентом був Ющенко,а коаліцію у ВР створили ПР,КПУ і СПУ.Вони висунули прем"єром Яника,а Яник сформував більшіть міністрів у Кабміні.У президента був тільки міністр оборони,міністр внутрішніх справ,міністр зовнішніх справ і Голова СБУ.
Навіть якщо Порошенко й виграє - всі політсили докладуть максимальних зусиль,щоб виграти парламентські вибори.Росія теж поставить на вибори ВР.
Вчора Рабіновіч сказав,що представить текст нової газової угоди з Росією ще до парламентських виборів.Мовляв,от зара нинішня влада закуповує газ по 325 доларів,а ми покажемо проект договору з Росією по 225 доларів.Росія знижкою на газ хоче нас купити.
tea
 
Повідомлень: 16776
З нами з: 15.11.08
Подякував: 584 раз.
Подякували: 2220 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:51

Re: Політичні дискусії

  Oleg_Sa написав:Каналы народ массажируют за чинного президента и Тимошенко во втором вроде.
но не 1+1. Вапще победителем будет тот, кого будут двигать 1+1 и Интер. Кого будет двигать Коломойский, понятно, и про первый тур ( Зеленский), и про второй ( против Пороха). С Интером про первый тур ( опо, зажопо - блоки +, скорее всего, ЮВТ) , про второй - тоже понятно ( против Пороха)... Все будет зависеть от электората: - кто какой тиливизор смотрит. ХЗ, если будут другие пары - но откуда им быть?
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 198
З нами з: 11.06.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:05

  ЛАД написав:Starikan
Ваша нелюбовь к бизнесменам давно известна.
Но кого тогда, по Вашему мнению, надо избирать в президенты?
Профессионального политика? Но у нас таких практически нет. И они все так или иначе связаны с бизнесменами (думаю, не только у нас).
Полагаю, Вы вряд ли придерживаетесь мечтаний тов. Ленина о "кухарке, управляющей государством".

У вас узкий выбор - или бизнесмен, или кухарка.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15210
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1269 раз.
Подякували: 2305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:17

  freeze написав:
Как когда-то пел Чай-Ф:

Где та молодая шпана,
Что сотрёт их с лица земли?
Ее нет, нет, нет...

Вы немного исказили оригинал :wink:
"Что сотрёт НАС с лица земли?"

Различие концептуально: ваш вариант - это мечта о добром царе, оригинал - измениться должен народ.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15210
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1269 раз.
Подякували: 2305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:35

  Starikan написав:
  freeze написав:
Как когда-то пел Чай-Ф:

Где та молодая шпана,
Что сотрёт их с лица земли?
Ее нет, нет, нет...

Вы немного исказили оригинал :wink:
"Что сотрёт НАС с лица земли?"


Приятно, что есть знатоки советского рока )))
Да, чуток, сначала написал правильно, потом подумал, что как-то выглядит по-мазохистски, тем более всё-равно никто из присутствующих здесь не собирается становится Президентом, а написал именно о собирательном образе всех кандидатов в Президенты.
Кстати, автор БГ, просто у меня диск был Чайф с этой кавер-версией, так и запомнилось.
freeze
4
 
Повідомлень: 9335
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2731 раз.
Подякували: 3779 раз.
 
Профіль
15
1
2
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:56

  freeze написав:
  Starikan написав:
  freeze написав:
Как когда-то пел Чай-Ф:

Где та молодая шпана,
Что сотрёт их с лица земли?
Ее нет, нет, нет...

Вы немного исказили оригинал :wink:
"Что сотрёт НАС с лица земли?"


Приятно, что есть знатоки советского рока )))
Да, чуток, сначала написал правильно, потом подумал, что как-то выглядит по-мазохистски, тем более всё-равно никто из присутствующих здесь не собирается становится Президентом, а написал именно о собирательном образе всех кандидатов в Президенты.
Кстати, автор БГ, просто у меня диск был Чайф с этой кавер-версией, так и запомнилось.

Слив засчитан
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 31.08.09
Подякував: 171 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 56575859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.