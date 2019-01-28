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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 03:44

  freeze написав:Где та молодая шпана,
Что сотрёт их с лица земли?
Ее нет, нет, нет...

Она уезжает на Запад. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 03:54

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Starikan
Ваша нелюбовь к бизнесменам давно известна.
Но кого тогда, по Вашему мнению, надо избирать в президенты?
Профессионального политика? Но у нас таких практически нет. И они все так или иначе связаны с бизнесменами (думаю, не только у нас).
Полагаю, Вы вряд ли придерживаетесь мечтаний тов. Ленина о "кухарке, управляющей государством".

У вас узкий выбор - или бизнесмен, или кухарка.

У Вас узкий выбор ответов.
Я задал вопрос, а Вы вместо ответа обвиняете меня в узости.
Проще было ответить, кого предпочли бы Вы.

P.s. На мой ответ по инфляции Вы упорно отмолчались, ограничившись начальным оскорблением.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:19

Re: анекдот. мнение

  Starikan написав:ни у Президента, ни у его родственников не должно быть никакого бизнеса. Ни в настоящем, ни в прошлом.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:24

Re: достаточно

  freeze написав:Порошенко наверняка много чего предвзято можно предъявить, когда он был министром у Януковича

За это и посадить. сотрудничество
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:50

Всі прогресивні форумчани можуть визначитись з єдиним кадидатом в Президенти Неньки України?
Гриценко...наш Президент
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