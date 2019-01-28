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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 03:44

  freeze написав:Где та молодая шпана,
Что сотрёт их с лица земли?
Ее нет, нет, нет...

Она уезжает на Запад. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 03:54

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Starikan
Ваша нелюбовь к бизнесменам давно известна.
Но кого тогда, по Вашему мнению, надо избирать в президенты?
Профессионального политика? Но у нас таких практически нет. И они все так или иначе связаны с бизнесменами (думаю, не только у нас).
Полагаю, Вы вряд ли придерживаетесь мечтаний тов. Ленина о "кухарке, управляющей государством".

У вас узкий выбор - или бизнесмен, или кухарка.

У Вас узкий выбор ответов.
Я задал вопрос, а Вы вместо ответа обвиняете меня в узости.
Проще было ответить, кого предпочли бы Вы.

P.s. На мой ответ по инфляции Вы упорно отмолчались, ограничившись начальным оскорблением.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:19

Re: анекдот. мнение

  Starikan написав:ни у Президента, ни у его родственников не должно быть никакого бизнеса. Ни в настоящем, ни в прошлом.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:24

Re: достаточно

  freeze написав:Порошенко наверняка много чего предвзято можно предъявить, когда он был министром у Януковича

За это и посадить. сотрудничество
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:50

Всі прогресивні форумчани можуть визначитись з єдиним кадидатом в Президенти Неньки України?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:35

  ЛАД написав:
  Starikan написав: У вас узкий выбор - или бизнесмен, или кухарка.
У Вас узкий выбор ответов.
Я задал вопрос, а Вы вместо ответа обвиняете меня в узости.
Проще было ответить, кого предпочли бы Вы.

Электрика, как в Польше :mrgreen:
С командой экономистов, юристов и военных.

А вообще было бы неплохо объединить посты президента и премьера, как в Штатах.
Или сделать одну из фигур чисто символической, как в Германии и многих других странах.
Чтобы никакого двоевластия.
P.s. На мой ответ по инфляции Вы упорно отмолчались, ограничившись начальным оскорблением.
Если чем-то оскорбил - извините, не хотел, может, выразился неудачно. Я всегда резко реагирую на утверждения типа "а вот лук подорожал вдвое, значит, истинная инфляция 100%". То же самое касается стоимости лекарств - я вообще не вижу заметного подорожания с 15-го года (кроме фестала :wink:) - другие видят и даже покупают в Египте таблетки от головной боли :mrgreen: Но то таке - у каждого свой набор медикаментов и своя динамика цен.

А ответом, насколько я помню, было сравнение кумулятивного роста цен производителей и кумулятивной официальной инфляции за 5 лет. И разница была небольшая, процентов 20. Разве это что-то принципиально меняет?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:09

  Starikan написав:То же самое касается стоимости лекарств - я вообще не вижу заметного подорожания с 15-го года


Это может написать только человек который иногда лечится от диареи.
Только за последние пару месяцев глюкофаж850 подорожал с 170грн до 200грн за 60 табл., лизиноприл5, бисопролол5, верошпирон 25 аналогично на 20%.
Но это в Киеве, а у вас в городе наверняка городской голова компенсирует цены на медикаменты.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:29

  shapo написав:
  Starikan написав:То же самое касается стоимости лекарств - я вообще не вижу заметного подорожания с 15-го года


Это может написать только человек который иногда лечится от диареи.
Только за последние пару месяцев глюкофаж850 подорожал с 170грн до 200грн за 60 табл., лизиноприл5, бисопролол5, верошпирон 25 аналогично на 20%.
Но это в Киеве, а у вас в городе наверняка городской голова компенсирует цены на медикаменты.

дорожают шприцы,промываю
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:46

  Мизантрóп написав:
  shapo написав:

Я же написал - у каждого свой набор лекарств.
Не поленюсь, просмотрю старые чеки (я именно с этой целью их сохраняю)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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