Она уезжает на Запад.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 03:44
Она уезжает на Запад.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 29 січ, 2019 03:54
У Вас узкий выбор ответов.
Я задал вопрос, а Вы вместо ответа обвиняете меня в узости.
Проще было ответить, кого предпочли бы Вы.
P.s. На мой ответ по инфляции Вы упорно отмолчались, ограничившись начальным оскорблением.
Додано: Вів 29 січ, 2019 11:19
Re: анекдот. мнение
Додано: Вів 29 січ, 2019 11:24
Re: достаточно
Додано: Вів 29 січ, 2019 14:50
Всі прогресивні форумчани можуть визначитись з єдиним кадидатом в Президенти Неньки України?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 січ, 2019 17:35
Электрика, как в Польше
С командой экономистов, юристов и военных.
А вообще было бы неплохо объединить посты президента и премьера, как в Штатах.
Или сделать одну из фигур чисто символической, как в Германии и многих других странах.
Чтобы никакого двоевластия.
Если чем-то оскорбил - извините, не хотел, может, выразился неудачно. Я всегда резко реагирую на утверждения типа "а вот лук подорожал вдвое, значит, истинная инфляция 100%". То же самое касается стоимости лекарств - я вообще не вижу заметного подорожания с 15-го года (кроме фестала ) - другие видят и даже покупают в Египте таблетки от головной боли Но то таке - у каждого свой набор медикаментов и своя динамика цен.
А ответом, насколько я помню, было сравнение кумулятивного роста цен производителей и кумулятивной официальной инфляции за 5 лет. И разница была небольшая, процентов 20. Разве это что-то принципиально меняет?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:09
Это может написать только человек который иногда лечится от диареи.
Только за последние пару месяцев глюкофаж850 подорожал с 170грн до 200грн за 60 табл., лизиноприл5, бисопролол5, верошпирон 25 аналогично на 20%.
Но это в Киеве, а у вас в городе наверняка городской голова компенсирует цены на медикаменты.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:29
дорожают шприцы,промываю
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:46
Я же написал - у каждого свой набор лекарств.
Не поленюсь, просмотрю старые чеки (я именно с этой целью их сохраняю)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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