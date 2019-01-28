Додано: Вів 29 січ, 2019 17:35

ЛАД написав: Starikan написав: У вас узкий выбор - или бизнесмен, или кухарка. У вас узкий выбор - или бизнесмен, или кухарка. У Вас узкий выбор ответов.

Я задал вопрос, а Вы вместо ответа обвиняете меня в узости.

Проще было ответить, кого предпочли бы Вы. У Вас узкий выбор ответов.Я задал вопрос, а Вы вместо ответа обвиняете меня в узости.Проще было ответить, кого предпочли бы Вы.

P.s. На мой ответ по инфляции Вы упорно отмолчались, ограничившись начальным оскорблением.

Электрика, как в ПольшеС командой экономистов, юристов и военных.А вообще было бы неплохо объединить посты президента и премьера, как в Штатах.Или сделать одну из фигур чисто символической, как в Германии и многих других странах.Чтобы никакого двоевластия.Если чем-то оскорбил - извините, не хотел, может, выразился неудачно. Я всегда резко реагирую на утверждения типа "а вот лук подорожал вдвое, значит, истинная инфляция 100%". То же самое касается стоимости лекарств - я вообще не вижу заметного подорожания с 15-го года (кроме фестала) - другие видят и даже покупают в Египте таблетки от головной болиНо то таке - у каждого свой набор медикаментов и своя динамика цен.А ответом, насколько я помню, было сравнение кумулятивного роста цен производителей и кумулятивной официальной инфляции за 5 лет. И разница была небольшая, процентов 20. Разве это что-то принципиально меняет?