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Політичні дискусії
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Додано: Вів 29 січ, 2019 19:17
Кто-то правильно заметил: соцопросы выясняют, за кого будут голосовать, а букмекеры принимают ставки на "кто победит". Это немного разные вещи.
И у букмекеров достаточно специфическая клиентура.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Starikan
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Додано: Вів 29 січ, 2019 19:23
Starikan написав:
Кто-то правильно заметил: соцопросы выясняют, за кого будут голосовать, а букмекеры принимают ставки на "кто победит". Это немного разные вещи.
Букмекери опитування теж вивчають, як і орієнтуються на вибір людей, які ризикують своїми грошима.
Нормальні контори, які не перший рік на ринку проводять опитування, дають вихід, в другий тур, Порошенко і Тимошенко. А там вже не так однозначно - і в Порошенко, і в Тимошенко великий антирейтинг, а адмінресурс тільки в одного.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Вів 29 січ, 2019 19:33
Starikan написав:
Варфарин, Омега-3 Healthyway, индопрес вообще не подорожали.
У нас с женой основные медицинские расходы последние 7-8 лет не на лекарства, а на операции, регулярные консультации, санатории и т.п. Бесплатной медициной совсем не пользуемся.
Судя по знакомому мне после операции варфарину могу даже предположить о чем речь. Вот только если речь идет о украинском варфарине, то протромбиновый индекс после него вообще не меняется, т.е. это пустышка.
Бесплатной медициной пользуются, вероятно, сейчас только депутаты и пр.братия от власти от городского уровня.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Вів 29 січ, 2019 19:35
lapay написав:
Нормальні контори, які не перший рік на ринку проводять опитування, дають вихід, в другий тур, Порошенко і Тимошенко. А там вже не так однозначно - і в Порошенко, і в Тимошенко великий антирейтинг, а адмінресурс тільки в одного.
Перестаньте заниматься навеиванием как цыганки на вокзале окучивая лоха.
Нет никаких "нормальных" контор как и опросов, все покажут выборы.
Надеюсь, что ни Петра Шоколадного,ни Юли во 2-м туре не будет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Вів 29 січ, 2019 19:44
shapo написав:
Надеюсь, что ни Петра Шоколадного,ни Юли во 2-м туре не будет.
Все одно Рабінович не балотується - не буде єврейського щастя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Вів 29 січ, 2019 20:03
shapo написав:
Вот только если речь идет о украинском варфарине, то протромбиновый индекс после него вообще не меняется, т.е. это пустышка.
Ожидал этого коммента
Используем Варфарин Никомед. Индекс замеряем каждые 3-4 недели на домашнем приборчике.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Starikan
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