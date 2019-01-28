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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:17

  lapay написав:У букмекерів Петро наздогнав, чи, навіть, перегнав Юлю:
https://www.favoritsport.com.ua/ru/bets ... rs=1602858
https://www.parimatch.com/sport/politik ... ybory-2019
https://sports.bwin.com/ru/sports/61/%D ... sportId=61

Кто-то правильно заметил: соцопросы выясняют, за кого будут голосовать, а букмекеры принимают ставки на "кто победит". Это немного разные вещи.
И у букмекеров достаточно специфическая клиентура.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:23

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Кто-то правильно заметил: соцопросы выясняют, за кого будут голосовать, а букмекеры принимают ставки на "кто победит". Это немного разные вещи.

Букмекери опитування теж вивчають, як і орієнтуються на вибір людей, які ризикують своїми грошима.
Нормальні контори, які не перший рік на ринку проводять опитування, дають вихід, в другий тур, Порошенко і Тимошенко. А там вже не так однозначно - і в Порошенко, і в Тимошенко великий антирейтинг, а адмінресурс тільки в одного.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:33

  Starikan написав:Варфарин, Омега-3 Healthyway, индопрес вообще не подорожали.

У нас с женой основные медицинские расходы последние 7-8 лет не на лекарства, а на операции, регулярные консультации, санатории и т.п. Бесплатной медициной совсем не пользуемся.


Судя по знакомому мне после операции варфарину могу даже предположить о чем речь. Вот только если речь идет о украинском варфарине, то протромбиновый индекс после него вообще не меняется, т.е. это пустышка.
Бесплатной медициной пользуются, вероятно, сейчас только депутаты и пр.братия от власти от городского уровня.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:35

  lapay написав:Нормальні контори, які не перший рік на ринку проводять опитування, дають вихід, в другий тур, Порошенко і Тимошенко. А там вже не так однозначно - і в Порошенко, і в Тимошенко великий антирейтинг, а адмінресурс тільки в одного.


Перестаньте заниматься навеиванием как цыганки на вокзале окучивая лоха.
Нет никаких "нормальных" контор как и опросов, все покажут выборы.
Надеюсь, что ни Петра Шоколадного,ни Юли во 2-м туре не будет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:44

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Надеюсь, что ни Петра Шоколадного,ни Юли во 2-м туре не будет.

Все одно Рабінович не балотується - не буде єврейського щастя. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:03

  shapo написав: Вот только если речь идет о украинском варфарине, то протромбиновый индекс после него вообще не меняется, т.е. это пустышка.

Ожидал этого коммента 8) Используем Варфарин Никомед. Индекс замеряем каждые 3-4 недели на домашнем приборчике.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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