Значит, ей поставили металлический. Зачем? У меня биопротез с которым принимал только 6 месяцев. Кстати, есть другой препарат, забыл название, более дорогой, по900грн,при котором не нужно делать анализ крови
|
|
|
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:31
Значит, ей поставили металлический. Зачем? У меня биопротез с которым принимал только 6 месяцев. Кстати, есть другой препарат, забыл название, более дорогой, по900грн,при котором не нужно делать анализ крови
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:49
Биопротез отсоветовали, сказали - недолговечный, придется опять резать (а у нее плохие ломкие сосуды). Так утверждается и в литературе, которую мы смотрели. Протез АК американский, из пиролитического углерода.
Насколько мне известно, замены варфарину для людей с протезом АК не существует. Для других применений - замена есть.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 29 січ, 2019 22:52, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:51
Похоже томос-тур народ на заценил, массовых литургий больше не будет, бигборды про томос переклеиваются на Реальные дела, а не пустые обещания.
Разумное решение политтехнологов Порошенко, но очень долго соображали, что волнует население.
|