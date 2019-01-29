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Політичні дискусії
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  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:31

  Starikan написав:
  shapo написав:У вас что, пожизненный приём варфарина?

У жены после протезирования клапана.

Значит, ей поставили металлический. Зачем? У меня биопротез с которым принимал только 6 месяцев. Кстати, есть другой препарат, забыл название, более дорогой, по900грн,при котором не нужно делать анализ крови
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:49

  shapo написав:
  Starikan написав:
  shapo написав:У вас что, пожизненный приём варфарина?
У жены после протезирования клапана.
Значит, ей поставили металлический. Зачем? У меня биопротез с которым принимал только 6 месяцев. Кстати, есть другой препарат, забыл название, более дорогой, по900грн,при котором не нужно делать анализ крови

Биопротез отсоветовали, сказали - недолговечный, придется опять резать (а у нее плохие ломкие сосуды). Так утверждается и в литературе, которую мы смотрели. Протез АК американский, из пиролитического углерода.
Насколько мне известно, замены варфарину для людей с протезом АК не существует. Для других применений - замена есть.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 29 січ, 2019 22:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:51

Похоже томос-тур народ на заценил, массовых литургий больше не будет, бигборды про томос переклеиваются на Реальные дела, а не пустые обещания.

Разумное решение политтехнологов Порошенко, но очень долго соображали, что волнует население.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:00

  Starikan написав:Биопротез отсоветовали, сказали - недолговечный, придется опять резать (а у нее плохие ломкие сосуды). Так утверждается и в литературе, которую мы смотрели. Протез АК американский, из пиролитического углерода.
Насколько мне известно, замены варфарину для людей с протезом АК не существует. Для других применений - замена есть.

У биопротеза есть недостаток - он забивается примерно лет через 10 и нужно прочищать. Но непрерывный приём варфарина даёт гораздо хуже последствия. Вспомнил, называется ксарелто. В Киеве металлические клапаны остались только в Амосова. В Израиле и Германии их не ставят
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:01

  freeze написав:Похоже томос-тур народ на заценил, массовых литургий больше не будет, бигборды про томос переклеиваются на Реальные дела, а не пустые обещания.

Разумное решение политтехнологов Порошенко, но очень долго соображали, что волнует население.

И что же это за реальные дела?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:04

  freeze написав:Похоже томос-тур народ на заценил, массовых литургий больше не будет, бигборды про томос переклеиваются на Реальные дела, а не пустые обещания.
Разумное решение политтехнологов Порошенко, но очень долго соображали, что волнует население.

Население волнуют две проблемы: цены и война.
Я не думаю, что новая (или старая) власть сможет сделать в этих областях что-то радикально отличное от того, что делалось 5 лет.
"Нельзя же просто так взять" (с) и снизить тарифы, намного увеличить зарплаты и пенсии, остановить эмиграцию, помириться с рашкой и ОРДЛО.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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  #<1 ... 59606162
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