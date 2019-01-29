Значит, ей поставили металлический. Зачем? У меня биопротез с которым принимал только 6 месяцев. Кстати, есть другой препарат, забыл название, более дорогой, по900грн,при котором не нужно делать анализ крови
|
|
|
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:31
Значит, ей поставили металлический. Зачем? У меня биопротез с которым принимал только 6 месяцев. Кстати, есть другой препарат, забыл название, более дорогой, по900грн,при котором не нужно делать анализ крови
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:49
Биопротез отсоветовали, сказали - недолговечный, придется опять резать (а у нее плохие ломкие сосуды). Так утверждается и в литературе, которую мы смотрели. Протез АК американский, из пиролитического углерода.
Насколько мне известно, замены варфарину для людей с протезом АК не существует. Для других применений - замена есть.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 29 січ, 2019 22:52, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:51
Похоже томос-тур народ не заценил, массовых литургий больше не будет, бигборды про томос переклеиваются на Реальные дела, а не пустые обещания.
Разумное решение политтехнологов Порошенко, но очень долго соображали, что волнует население.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 30 січ, 2019 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 січ, 2019 00:00
У биопротеза есть недостаток - он забивается примерно лет через 10 и нужно прочищать. Но непрерывный приём варфарина даёт гораздо хуже последствия. Вспомнил, называется ксарелто. В Киеве металлические клапаны остались только в Амосова. В Израиле и Германии их не ставят
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 30 січ, 2019 00:01
И что же это за реальные дела?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 30 січ, 2019 00:04
Население волнуют две проблемы: цены и война.
Я не думаю, что новая (или старая) власть сможет сделать в этих областях что-то радикально отличное от того, что делалось 5 лет.
"Нельзя же просто так взять" (с) и снизить тарифы, намного увеличить зарплаты и пенсии, остановить эмиграцию, помириться с рашкой и ОРДЛО.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Сер 30 січ, 2019 06:34
а если попробовать убрать ротердам+, ввести не на словах, а на деле рынок жкх услуг хотя бы. недавно была передача про облгазы, так там тоже "дела" творятся. и тд.
замахнусь на святое - пистить с бюджета поменьше, не в два конца, на откатах.
вон тока электричку из Киева в Борисполь пустили, а уже расследуют.
а сколько расследовали, расследовали, да не дорасследовали.
можно чего сделать, а вот не делается и всё тут.
а так и за 105 лет никуя не сделаешь.
это если раньше страну не проепут.додам пессимизму.
Додано: Сер 30 січ, 2019 09:09
Re: Політичні дискусії
"мы поняли что безвиза и томоса вам мало, нужны реальные дела"
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Сер 30 січ, 2019 09:15
Додано: Сер 30 січ, 2019 09:35
|