Додано: Сер 30 січ, 2019 06:34

Starikan написав: freeze написав: Похоже томос-тур народ на заценил, массовых литургий больше не будет, бигборды про томос переклеиваются на Реальные дела, а не пустые обещания.

Разумное решение политтехнологов Порошенко, но очень долго соображали, что волнует население. Похоже томос-тур народ на заценил, массовых литургий больше не будет, бигборды про томос переклеиваются на Реальные дела, а не пустые обещания.Разумное решение политтехнологов Порошенко, но очень долго соображали, что волнует население.

Население волнуют две проблемы: цены и война.

Я не думаю, что новая (или старая) власть сможет сделать в этих областях что-то радикально отличное от того, что делалось 5 лет.

"Нельзя же просто так взять" (с) и снизить тарифы, намного увеличить зарплаты и пенсии, остановить эмиграцию, помириться с рашкой и ОРДЛО. Население волнуют две проблемы: цены и война.Я не думаю, что новая (или старая) власть сможет сделать в этих областях что-то радикально отличное от того, что делалось 5 лет."Нельзя же просто так взять" (с) и снизить тарифы, намного увеличить зарплаты и пенсии, остановить эмиграцию, помириться с рашкой и ОРДЛО.

а если попробовать убрать ротердам+, ввести не на словах, а на деле рынок жкх услуг хотя бы. недавно была передача про облгазы, так там тоже "дела" творятся. и тд.замахнусь на святое - пистить с бюджета поменьше, не в два конца, на откатах.вон тока электричку из Киева в Борисполь пустили, а уже расследуют.а сколько расследовали, расследовали, да не дорасследовали.можно чего сделать, а вот не делается и всё тут.а так и за 105 лет никуя не сделаешь.это если раньше страну не проепут.додам пессимизму.