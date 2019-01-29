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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:42

Re: Політичні дискусії

Це все балачки ... Залишається ще тиждень реєстрації кандидатів . І все більше маю передчуття , що Порошенка виберуть на 2 строк ... Незважаючи на достатньо масове ніби-то відторгнення діючої влади . Болючі теми - неможливо вирішити нікому - війна не закінчиться ( фактично можна рахувати ніколи ) , ціни не впадуть - бо практично світові . Про підвищення зарплат хто з кандидатів говорить ? І яким чином це робити реально ? З корупцією у нас на даний момент демократичними методами боротися неможливо . Що б хто не казав - але Порошенко - демократ в цьому плані . І що залишається ?
Puente
 
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Интервью Дмитрия Гордона с экс-министром обороны Украины, кандидатом в президенты Украины Анатолием Гриценко в двух частях.
Гурман
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