Додано: Сер 30 січ, 2019 09:42
Це все балачки ... Залишається ще тиждень реєстрації кандидатів . І все більше маю передчуття , що Порошенка виберуть на 2 строк ... Незважаючи на достатньо масове ніби-то відторгнення діючої влади . Болючі теми - неможливо вирішити нікому - війна не закінчиться ( фактично можна рахувати ніколи ) , ціни не впадуть - бо практично світові . Про підвищення зарплат хто з кандидатів говорить ? І яким чином це робити реально ? З корупцією у нас на даний момент демократичними методами боротися неможливо . Що б хто не казав - але Порошенко - демократ в цьому плані . І що залишається ?