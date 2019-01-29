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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:29

Вчора Рабіновіч на з"їзді партії пообіцяв,що якщо прийдуть до влади,то спишуть людям борги по комуналці.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:41

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:а если попробовать убрать ротердам+, ввести не на словах, а на деле рынок жкх услуг хотя бы. недавно была передача про облгазы, так там тоже "дела" творятся. и тд.

Тоді буде ще дорожче. Люди слабо розуміють, що на експортний товар (енергію), при вільному ринку, ціни теж будуть експортні (світові).
Хіба що нічний тариф не здорожчає. І взагалі, на послуги ціни зростають практично прямо пропорційно середній зарпалті, бо продуктивність праці там практично не зростає.

не совсем понятно, почему по формуле ротердам+ ещё и дешевле.
ничего не перепутали?
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:42

  tea написав:Вчора Рабіновіч на з"їзді партії пообіцяв,що якщо прийдуть до влади,то спишуть людям борги по комуналці.

а шо делать тем, у кого таких нет?
срочно свет с газом палить?
дыбил, блеать.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:50

  19yuriy91 написав:
  tea написав:Вчора Рабіновіч на з"їзді партії пообіцяв,що якщо прийдуть до влади,то спишуть людям борги по комуналці.

а шо делать тем, у кого таких нет?
срочно свет с газом палить?
дыбил, блеать.

Колись Тимошенко теж схоже ляпнула - щоб комуналку платити з совкових вкладів - зразу пішли неплатежі. :)
не совсем понятно, почему по формуле ротердам+ ещё и дешевле.
ничего не перепутали?

І я не зрозумів - що повинно бути дешевше? При ринку денний тариф буде однозначно дорожче, ніж зараз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:35

http://finbalance.com.ua/news/Uryad-povernuv-stari-normi-spozhivannya-hazu
Яка партія цього Насалика в кабмін засунула?
Передвиборна плюшка?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:52

  Квесторе_поверніться написав:http://finbalance.com.ua/news/Uryad-povernuv-stari-normi-spozhivannya-hazu
Яка партія цього Насалика в кабмін засунула?
Передвиборна плюшка?


Справедливости ради, то те нормы которые сейчас ввели с нового года для потребителей без счетчиков завышена так раза в два.
И имхо из всех монополистов газовые конторы самые зажравшиеся в плане поборов с населения за свои услуги. Речь не только про оплату за сам газ.
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