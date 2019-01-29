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Політичні дискусії
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:29
Вчора Рабіновіч на з"їзді партії пообіцяв,що якщо прийдуть до влади,то спишуть людям борги по комуналці.
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tea
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:41
lapay написав: 19yuriy91 написав:
а если попробовать убрать ротердам+, ввести не на словах, а на деле рынок жкх услуг хотя бы. недавно была передача про облгазы, так там тоже "дела" творятся. и тд.
Тоді буде ще дорожче. Люди слабо розуміють, що на експортний товар (енергію), при вільному ринку, ціни теж будуть експортні (світові).
Хіба що нічний тариф не здорожчає. І взагалі, на послуги ціни зростають практично прямо пропорційно середній зарпалті, бо продуктивність праці там практично не зростає.
не совсем понятно, почему по формуле ротердам+ ещё и дешевле.
ничего не перепутали?
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19yuriy91
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:42
tea написав:
Вчора Рабіновіч на з"їзді партії пообіцяв,що якщо прийдуть до влади,то спишуть людям борги по комуналці.
а шо делать тем, у кого таких нет?
срочно свет с газом палить?
дыбил, блеать.
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19yuriy91
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:50
19yuriy91 написав: tea написав:
Вчора Рабіновіч на з"їзді партії пообіцяв,що якщо прийдуть до влади,то спишуть людям борги по комуналці.
а шо делать тем, у кого таких нет?
срочно свет с газом палить?
дыбил, блеать.
Колись Тимошенко теж схоже ляпнула - щоб комуналку платити з совкових вкладів - зразу пішли неплатежі.
не совсем понятно, почему по формуле ротердам+ ещё и дешевле.
ничего не перепутали?
І я не зрозумів - що повинно бути дешевше? При ринку денний тариф буде однозначно дорожче, ніж зараз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:35
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:52
Справедливости ради, то те нормы которые сейчас ввели с нового года для потребителей без счетчиков завышена так раза в два.
И имхо из всех монополистов газовые конторы самые зажравшиеся в плане поборов с населения за свои услуги. Речь не только про оплату за сам газ.
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