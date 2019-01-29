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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 62636465>
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:41

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:а если попробовать убрать ротердам+, ввести не на словах, а на деле рынок жкх услуг хотя бы. недавно была передача про облгазы, так там тоже "дела" творятся. и тд.

Тоді буде ще дорожче. Люди слабо розуміють, що на експортний товар (енергію), при вільному ринку, ціни теж будуть експортні (світові).
Хіба що нічний тариф не здорожчає. І взагалі, на послуги ціни зростають практично прямо пропорційно середній зарпалті, бо продуктивність праці там практично не зростає.

не совсем понятно, почему по формуле ротердам+ ещё и дешевле.
ничего не перепутали?
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:42

  tea написав:Вчора Рабіновіч на з"їзді партії пообіцяв,що якщо прийдуть до влади,то спишуть людям борги по комуналці.

а шо делать тем, у кого таких нет?
срочно свет с газом палить?
дыбил, блеать.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:50

  19yuriy91 написав:
  tea написав:Вчора Рабіновіч на з"їзді партії пообіцяв,що якщо прийдуть до влади,то спишуть людям борги по комуналці.

а шо делать тем, у кого таких нет?
срочно свет с газом палить?
дыбил, блеать.

Колись Тимошенко теж схоже ляпнула - щоб комуналку платити з совкових вкладів - зразу пішли неплатежі. :)
не совсем понятно, почему по формуле ротердам+ ещё и дешевле.
ничего не перепутали?

І я не зрозумів - що повинно бути дешевше? При ринку денний тариф буде однозначно дорожче, ніж зараз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:35

http://finbalance.com.ua/news/Uryad-povernuv-stari-normi-spozhivannya-hazu
Яка партія цього Насалика в кабмін засунула?
Передвиборна плюшка?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:52

  Квесторе_поверніться написав:http://finbalance.com.ua/news/Uryad-povernuv-stari-normi-spozhivannya-hazu
Яка партія цього Насалика в кабмін засунула?
Передвиборна плюшка?


Справедливости ради, то те нормы которые сейчас ввели с нового года для потребителей без счетчиков завышена так раза в два.
И имхо из всех монополистов газовые конторы самые зажравшиеся в плане поборов с населения за свои услуги. Речь не только про оплату за сам газ.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:03

  freeze написав:
  Puente написав:Болючі теми - неможливо вирішити нікому - війна не закінчиться ( фактично можна рахувати ніколи ) , ціни не впадуть - бо практично світові . Про підвищення зарплат хто з кандидатів говорить ? І яким чином це робити реально ? З корупцією у нас на даний момент демократичними методами боротися неможливо . Що б хто не казав - але Порошенко - демократ в цьому плані . І що залишається ?
Какая-то абсурдисткая логика:
исходя дословно из ваших слов - война будет еще минимум пять лет, цены будут высокими, про повышение зарплат никто и не говорит, с коррупцией бороться невозможно, поэтому надо оставить Порошенко еще на пять лет
С каких фигов-то за такие заслуги ?

Порошенко не обязательно оставлять.
Но всё, что написал Puente - будет. И война, и высокие цены, и коррупция.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:33

Re: Політичні дискусії

  Aps написав:Справедливости ради, то те нормы которые сейчас ввели с нового года для потребителей без счетчиков завышена так раза в два.

В півтора, експериментально встановлено середнє споживання в 6 кубів на людину в місяць, якщо одна плита.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:49

  vitaliian написав:
  freeze написав:Какая-то абсурдисткая логика:
логика? отсутствует..
  Puente написав:З корупцією у нас на даний момент демократичними методами боротися неможливо .

Достаточно наказывать коррупционеров по закону и коррупция постепенно исчезнет. Кому охота за 500$ взятки потерять всё имущество и просидеть 5 лет за решёткой? Безнаказанность вот причина тотального воровства и коррупции. С демократией это никак не связано, люди как при феодализме живут как им удобнее, а не по закону. Украсть намного удобнее, чем заработать. Особенно если тебе за это ничего не будет.

Ну що за дитячі баєчки ... У нас вся боротьба з корупцією закінчується в суді . Суд на даний момент неможливо змінити демократично . Навіть мізерна частина більш-менш чесних суддів не може потрапити у вищі ешелони суддівські - їх туди просто не пускають ... Не пускають інші судді вищих інстанцій ( які вже не такі як вони зараз пишуть "доброчесні" ) ... Там до речі теж демократія - але тільки для своїх .
Востаннє редагувалось Puente в Сер 30 січ, 2019 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:52

  freeze написав:
  Puente написав:Болючі теми - неможливо вирішити нікому - війна не закінчиться ( фактично можна рахувати ніколи ) , ціни не впадуть - бо практично світові . Про підвищення зарплат хто з кандидатів говорить ? І яким чином це робити реально ? З корупцією у нас на даний момент демократичними методами боротися неможливо . Що б хто не казав - але Порошенко - демократ в цьому плані . І що залишається ?


Какая-то абсурдисткая логика:
исходя дословно из ваших слов - война будет еще минимум пять лет, цены будут высокими, про повышение зарплат никто и не говорит, с коррупцией бороться невозможно, поэтому надо оставить Порошенко еще на пять лет
С каких фигов-то за такие заслуги ?

Це Ви такий ланцюжок самі побудували . Про те , що Порошенка треба залишати на 2 строк - я і не казав , і казати не буду , бо категорично проти . Але кажу , що схоже на те , що саме його виберуть ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:53

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:Залишається ще тиждень реєстрації кандидатів


Моральний виграш отримають програвші:
Страхи, связанные с фигурой проигравшего, остаются неподтвержденными; а ложные надежды – не опровергнутыми. Победителю такая роскошь, увы, недоступна.
Парадокс, но искренние защитники президента Порошенко окажутся в наиболее выигрышном положении, если он проиграет выборы оппозиционному кандидату. В этом случае будет нетрудно доказать, что второй срок Петра Алексеевича стал бы для страны меньшим злом.
Какие бы прегрешения и просчеты ни совершил новый глава государства, это подтвердит мрачные прогнозы, озвучиваемые сторонниками нынешней власти.
Любые украинские невзгоды позволят выступать в роли неуслышанной Кассандры, поучать разочарованных сограждан и напоминать об упущенной альтернативе. "А мы говорили! А мы предупреждали!"
И наоборот: переизбрание действующего президента, если таковое все-таки случится, обеспечит моральный триумф его противникам. Пройдет совсем немного времени, и в Украине гарантированно возобладает мнение, что на прошедших выборах Порошенко был худшим из имевшихся вариантов.
Коррупция, бедность, война, авторитарные замашки – любой отечественный негатив будет укреплять граждан в мысли, что Петра Алексеевича ни в коем случае нельзя было оставлять на второй срок.
Каждый месяц правления Порошенко будет подтверждать правоту тех, кто поддерживал Тимошенко или Зеленского. "А мы говорили! А мы предупреждали!" https://www.pravda.com.ua/articles/2019/01/26/7204653/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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