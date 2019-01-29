Страхи, связанные с фигурой проигравшего, остаются неподтвержденными; а ложные надежды – не опровергнутыми. Победителю такая роскошь, увы, недоступна.Парадокс, но искренние защитники президента Порошенко окажутся в наиболее выигрышном положении, если он проиграет выборы оппозиционному кандидату. В этом случае будет нетрудно доказать, что второй срок Петра Алексеевича стал бы для страны меньшим злом.Какие бы прегрешения и просчеты ни совершил новый глава государства, это подтвердит мрачные прогнозы, озвучиваемые сторонниками нынешней власти.Любые украинские невзгоды позволят выступать в роли неуслышанной Кассандры, поучать разочарованных сограждан и напоминать об упущенной альтернативе. "А мы говорили! А мы предупреждали!"И наоборот: переизбрание действующего президента, если таковое все-таки случится, обеспечит моральный триумф его противникам. Пройдет совсем немного времени, и в Украине гарантированно возобладает мнение, что на прошедших выборах Порошенко был худшим из имевшихся вариантов.Коррупция, бедность, война, авторитарные замашки – любой отечественный негатив будет укреплять граждан в мысли, что Петра Алексеевича ни в коем случае нельзя было оставлять на второй срок.Каждый месяц правления Порошенко будет подтверждать правоту тех, кто поддерживал Тимошенко или Зеленского. "А мы говорили! А мы предупреждали!"