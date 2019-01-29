19yuriy91 написав:а если попробовать убрать ротердам+, ввести не на словах, а на деле рынок жкх услуг хотя бы. недавно была передача про облгазы, так там тоже "дела" творятся. и тд.
Тоді буде ще дорожче. Люди слабо розуміють, що на експортний товар (енергію), при вільному ринку, ціни теж будуть експортні (світові). Хіба що нічний тариф не здорожчає. І взагалі, на послуги ціни зростають практично прямо пропорційно середній зарпалті, бо продуктивність праці там практично не зростає.
не совсем понятно, почему по формуле ротердам+ ещё и дешевле. ничего не перепутали?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Справедливости ради, то те нормы которые сейчас ввели с нового года для потребителей без счетчиков завышена так раза в два. И имхо из всех монополистов газовые конторы самые зажравшиеся в плане поборов с населения за свои услуги. Речь не только про оплату за сам газ.
Puente написав:Болючі теми - неможливо вирішити нікому - війна не закінчиться ( фактично можна рахувати ніколи ) , ціни не впадуть - бо практично світові . Про підвищення зарплат хто з кандидатів говорить ? І яким чином це робити реально ? З корупцією у нас на даний момент демократичними методами боротися неможливо . Що б хто не казав - але Порошенко - демократ в цьому плані . І що залишається ?
Какая-то абсурдисткая логика: исходя дословно из ваших слов - война будет еще минимум пять лет, цены будут высокими, про повышение зарплат никто и не говорит, с коррупцией бороться невозможно, поэтому надо оставить Порошенко еще на пять лет С каких фигов-то за такие заслуги ?
Порошенко не обязательно оставлять. Но всё, что написал Puente - будет. И война, и высокие цены, и коррупция.
Puente написав:З корупцією у нас на даний момент демократичними методами боротися неможливо .
Достаточно наказывать коррупционеров по закону и коррупция постепенно исчезнет. Кому охота за 500$ взятки потерять всё имущество и просидеть 5 лет за решёткой? Безнаказанность вот причина тотального воровства и коррупции. С демократией это никак не связано, люди как при феодализме живут как им удобнее, а не по закону. Украсть намного удобнее, чем заработать. Особенно если тебе за это ничего не будет.
Ну що за дитячі баєчки ... У нас вся боротьба з корупцією закінчується в суді . Суд на даний момент неможливо змінити демократично . Навіть мізерна частина більш-менш чесних суддів не може потрапити у вищі ешелони суддівські - їх туди просто не пускають ... Не пускають інші судді вищих інстанцій ( які вже не такі як вони зараз пишуть "доброчесні" ) ... Там до речі теж демократія - але тільки для своїх .
Востаннє редагувалось Puente в Сер 30 січ, 2019 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав:Болючі теми - неможливо вирішити нікому - війна не закінчиться ( фактично можна рахувати ніколи ) , ціни не впадуть - бо практично світові . Про підвищення зарплат хто з кандидатів говорить ? І яким чином це робити реально ? З корупцією у нас на даний момент демократичними методами боротися неможливо . Що б хто не казав - але Порошенко - демократ в цьому плані . І що залишається ?
Какая-то абсурдисткая логика: исходя дословно из ваших слов - война будет еще минимум пять лет, цены будут высокими, про повышение зарплат никто и не говорит, с коррупцией бороться невозможно, поэтому надо оставить Порошенко еще на пять лет С каких фигов-то за такие заслуги ?
Це Ви такий ланцюжок самі побудували . Про те , що Порошенка треба залишати на 2 строк - я і не казав , і казати не буду , бо категорично проти . Але кажу , що схоже на те , що саме його виберуть ...
Puente написав:Залишається ще тиждень реєстрації кандидатів
Моральний виграш отримають програвші:
Страхи, связанные с фигурой проигравшего, остаются неподтвержденными; а ложные надежды – не опровергнутыми. Победителю такая роскошь, увы, недоступна. Парадокс, но искренние защитники президента Порошенко окажутся в наиболее выигрышном положении, если он проиграет выборы оппозиционному кандидату. В этом случае будет нетрудно доказать, что второй срок Петра Алексеевича стал бы для страны меньшим злом. Какие бы прегрешения и просчеты ни совершил новый глава государства, это подтвердит мрачные прогнозы, озвучиваемые сторонниками нынешней власти. Любые украинские невзгоды позволят выступать в роли неуслышанной Кассандры, поучать разочарованных сограждан и напоминать об упущенной альтернативе. "А мы говорили! А мы предупреждали!" И наоборот: переизбрание действующего президента, если таковое все-таки случится, обеспечит моральный триумф его противникам. Пройдет совсем немного времени, и в Украине гарантированно возобладает мнение, что на прошедших выборах Порошенко был худшим из имевшихся вариантов. Коррупция, бедность, война, авторитарные замашки – любой отечественный негатив будет укреплять граждан в мысли, что Петра Алексеевича ни в коем случае нельзя было оставлять на второй срок. Каждый месяц правления Порошенко будет подтверждать правоту тех, кто поддерживал Тимошенко или Зеленского. "А мы говорили! А мы предупреждали!" https://www.pravda.com.ua/articles/2019/01/26/7204653/