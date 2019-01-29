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Політика та гроші / Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему #<1 ... 62636465 Додано: Сер 30 січ, 2019 15:54 Puente написав: їх туди просто не пускають ... їх туди просто не пускають ...



Кто туда не пускает судей ? У каждой проблемы есть своя фамилия.



Puente написав: Суд на даний момент неможливо змінити демократично . Суд на даний момент неможливо змінити демократично .



Вы в курсе, что 300 голосами можно теоретически в государстве поменять всё.

Кстати, а что там судейская реформа от Порошенко разве не помогла ? Кто туда не пускает судей ? У каждой проблемы есть своя фамилия.Вы в курсе, что 300 голосами можно теоретически в государстве поменять всё.Кстати, а что там судейская реформа от Порошенко разве не помогла ? freeze 4 Повідомлень: 9355 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2738 раз. Подякували: 3796 раз. Профіль 15 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 15:58 Ой+ написав: И наоборот: переизбрание действующего президента, если таковое все-таки случится, обеспечит моральный триумф его противникам. Пройдет совсем немного времени, и в Украине гарантированно возобладает мнение, что на прошедших выборах Порошенко был худшим из имевшихся вариантов.

Коррупция, бедность, война, авторитарные замашки – любой отечественный негатив будет укреплять граждан в мысли, что Петра Алексеевича ни в коем случае нельзя было оставлять на второй срок.

Каждый месяц правления Порошенко будет подтверждать правоту тех, кто поддерживал Тимошенко или Зеленского. "А мы говорили! А мы предупреждали!" https://www.pravda.com.ua/articles/2019/01/26/7204653/ И наоборот: переизбрание действующего президента, если таковое все-таки случится, обеспечит моральный триумф его противникам. Пройдет совсем немного времени, и в Украине гарантированно возобладает мнение, что на прошедших выборах Порошенко был худшим из имевшихся вариантов.Коррупция, бедность, война, авторитарные замашки – любой отечественный негатив будет укреплять граждан в мысли, что Петра Алексеевича ни в коем случае нельзя было оставлять на второй срок.Каждый месяц правления Порошенко будет подтверждать правоту тех, кто поддерживал Тимошенко или Зеленского. "А мы говорили! А мы предупреждали!"

Останні три роки все зростає, а зрадофіли цього вперто не помічают, точніше, помічають тільки зростання тарифів і цін. На всіх не вгодиш, і популізмом реформ не зробиш. Останні три роки все зростає, а зрадофіли цього вперто не помічают, точніше, помічають тільки зростання тарифів і цін. На всіх не вгодиш, і популізмом реформ не зробиш. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 6817 З нами з: 01.08.15 Подякував: 840 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 15:59 lapay написав: Aps написав: Справедливости ради, то те нормы которые сейчас ввели с нового года для потребителей без счетчиков завышена так раза в два. Справедливости ради, то те нормы которые сейчас ввели с нового года для потребителей без счетчиков завышена так раза в два.

В півтора, експериментально встановлено середнє споживання в 6 кубів на людину в місяць, якщо одна плита. В півтора, експериментально встановлено середнє споживання в 6 кубів на людину в місяць, якщо одна плита.



Тут трудно проводить эксперименты. У семьи из двух человек не будет в два раза ниже фактическое потребление чем у семьи из четырех человек.

Если судить по моим знакомым от 3 до 5 кубов на человека получается. Тут трудно проводить эксперименты. У семьи из двух человек не будет в два раза ниже фактическое потребление чем у семьи из четырех человек.Если судить по моим знакомым от 3 до 5 кубов на человека получается. Aps

Повідомлень: 2447 З нами з: 24.06.15 Подякував: 45 раз. Подякували: 247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 16:05 freeze написав:

Кто туда не пускает судей ? У каждой проблемы есть своя фамилия.



Вы в курсе, что 300 голосами можно теоретически в государстве поменять всё.

Кстати, а что там судейская реформа от Порошенко разве не помогла ? Кто туда не пускает судей ? У каждой проблемы есть своя фамилия.Вы в курсе, что 300 голосами можно теоретически в государстве поменять всё.Кстати, а что там судейская реформа от Порошенко разве не помогла ?

У ВККССУ треба ввести мінімум половину активістів з Ради доброчесності, як в Словаччині. В нас дещо інша система:

Громадська рада доброчесності утворюється з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання.



Громадська рада доброчесності складається з двадцяти членів.



Громадська рада доброчесності збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді і надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді) або, за наявності відповідних підстав, висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності, який додається до досьє кандидата на посаду судді або до суддівського досьє.



Якщо Громадська рада доброчесності у своєму висновку встановила, що суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримане не менше ніж одинадцятьма її членами [з шістнадцяти — Ред.]. У ВККССУ треба ввести мінімум половину активістів з Ради доброчесності, як в Словаччині. В нас дещо інша система: Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 6817 З нами з: 01.08.15 Подякував: 840 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 16:09 Re: Політичні дискусії Aps написав: ут трудно проводить эксперименты. У семьи из двух человек не будет в два раза ниже фактическое потребление чем у семьи из четырех человек.

Если судить по моим знакомым от 3 до 5 кубов на человека получается. ут трудно проводить эксперименты. У семьи из двух человек не будет в два раза ниже фактическое потребление чем у семьи из четырех человек.Если судить по моим знакомым от 3 до 5 кубов на человека получается.

Середнє, воно і є середнє - беруть кількість спожитого газу і ділять на кількість прописаних, по суммі лічильників і під'їздів.

Тут боротьба за те, хто саме повинен платити за встановлення індивідуальних лічильників - якщо норма більше 6, то вигідніше споживачам, якщо менше, то облгазам. Середнє, воно і є середнє - беруть кількість спожитого газу і ділять на кількість прописаних, по суммі лічильників і під'їздів.Тут боротьба за те, хто саме повинен платити за встановлення індивідуальних лічильників - якщо норма більше 6, то вигідніше споживачам, якщо менше, то облгазам. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 6817 З нами з: 01.08.15 Подякував: 840 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 16:18 freeze написав: Puente написав: їх туди просто не пускають ... їх туди просто не пускають ...



Кто туда не пускает судей ? У каждой проблемы есть своя фамилия.



Puente написав: Суд на даний момент неможливо змінити демократично . Суд на даний момент неможливо змінити демократично .



Вы в курсе, что 300 голосами можно теоретически в государстве поменять всё.

Кстати, а что там судейская реформа от Порошенко разве не помогла ? Кто туда не пускает судей ? У каждой проблемы есть своя фамилия.Вы в курсе, что 300 голосами можно теоретически в государстве поменять всё.Кстати, а что там судейская реформа от Порошенко разве не помогла ?

А не вийшло реформи - занадто закрита і кланова система . Знаєте - як , наприклад , нормального суддю можна не допустити до конкурсу ? Елементарно - він отримує догану за якісь порушення в роботі ( є абсолютно у всіх , хто щось робить - знайти зачіпку запросто ) - і вже не має права приймати участь ... Можна потім навіть зняти цю догану - але час вже пройшов ...

Більше того - незалежні судді ніякій владі не потрібні в принципі - тому декого тримають на гачку в підвішеному стані ( особливо у кого рильце в пушку ) . А не вийшло реформи - занадто закрита і кланова система . Знаєте - як , наприклад , нормального суддю можна не допустити до конкурсу ? Елементарно - він отримує догану за якісь порушення в роботі ( є абсолютно у всіх , хто щось робить - знайти зачіпку запросто ) - і вже не має права приймати участь ... Можна потім навіть зняти цю догану - але час вже пройшов ...Більше того - незалежні судді ніякій владі не потрібні в принципі - тому декого тримають на гачку в підвішеному стані ( особливо у кого рильце в пушку ) . Puente Повідомлень: 1509 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 202 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 16:26 Puente написав: Більше того - незалежні судді ніякій владі не потрібні в принципі - тому декого тримають на гачку в підвішеному стані ( особливо у кого рильце в пушку ) . Більше того - незалежні судді ніякій владі не потрібні в принципі - тому декого тримають на гачку в підвішеному стані ( особливо у кого рильце в пушку ) .



То есть по вашему на сегодня это Порошенко виноват в том, что нет независимых судей?

Как фактический руководитель правящей коалиции в парламенте? То есть по вашему на сегодня это Порошенко виноват в том, что нет независимых судей?Как фактический руководитель правящей коалиции в парламенте? freeze 4 Повідомлень: 9355 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2738 раз. Подякували: 3796 раз. Профіль 15 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 62636465 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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