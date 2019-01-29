Ой+ написав:И наоборот: переизбрание действующего президента, если таковое все-таки случится, обеспечит моральный триумф его противникам. Пройдет совсем немного времени, и в Украине гарантированно возобладает мнение, что на прошедших выборах Порошенко был худшим из имевшихся вариантов. Коррупция, бедность, война, авторитарные замашки – любой отечественный негатив будет укреплять граждан в мысли, что Петра Алексеевича ни в коем случае нельзя было оставлять на второй срок. Каждый месяц правления Порошенко будет подтверждать правоту тех, кто поддерживал Тимошенко или Зеленского. "А мы говорили! А мы предупреждали!" https://www.pravda.com.ua/articles/2019/01/26/7204653/
Останні три роки все зростає, а зрадофіли цього вперто не помічают, точніше, помічають тільки зростання тарифів і цін. На всіх не вгодиш, і популізмом реформ не зробиш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Aps написав:Справедливости ради, то те нормы которые сейчас ввели с нового года для потребителей без счетчиков завышена так раза в два.
В півтора, експериментально встановлено середнє споживання в 6 кубів на людину в місяць, якщо одна плита.
Тут трудно проводить эксперименты. У семьи из двух человек не будет в два раза ниже фактическое потребление чем у семьи из четырех человек. Если судить по моим знакомым от 3 до 5 кубов на человека получается.
freeze написав: Кто туда не пускает судей ? У каждой проблемы есть своя фамилия.
Вы в курсе, что 300 голосами можно теоретически в государстве поменять всё. Кстати, а что там судейская реформа от Порошенко разве не помогла ?
У ВККССУ треба ввести мінімум половину активістів з Ради доброчесності, як в Словаччині. В нас дещо інша система:
Громадська рада доброчесності утворюється з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання.
Громадська рада доброчесності складається з двадцяти членів.
Громадська рада доброчесності збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді і надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді) або, за наявності відповідних підстав, висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності, який додається до досьє кандидата на посаду судді або до суддівського досьє.
Якщо Громадська рада доброчесності у своєму висновку встановила, що суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримане не менше ніж одинадцятьма її членами [з шістнадцяти — Ред.].
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Aps написав:ут трудно проводить эксперименты. У семьи из двух человек не будет в два раза ниже фактическое потребление чем у семьи из четырех человек. Если судить по моим знакомым от 3 до 5 кубов на человека получается.
Середнє, воно і є середнє - беруть кількість спожитого газу і ділять на кількість прописаних, по суммі лічильників і під'їздів. Тут боротьба за те, хто саме повинен платити за встановлення індивідуальних лічильників - якщо норма більше 6, то вигідніше споживачам, якщо менше, то облгазам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Кто туда не пускает судей ? У каждой проблемы есть своя фамилия.
Puente написав:Суд на даний момент неможливо змінити демократично .
Вы в курсе, что 300 голосами можно теоретически в государстве поменять всё. Кстати, а что там судейская реформа от Порошенко разве не помогла ?
А не вийшло реформи - занадто закрита і кланова система . Знаєте - як , наприклад , нормального суддю можна не допустити до конкурсу ? Елементарно - він отримує догану за якісь порушення в роботі ( є абсолютно у всіх , хто щось робить - знайти зачіпку запросто ) - і вже не має права приймати участь ... Можна потім навіть зняти цю догану - але час вже пройшов ... Більше того - незалежні судді ніякій владі не потрібні в принципі - тому декого тримають на гачку в підвішеному стані ( особливо у кого рильце в пушку ) .