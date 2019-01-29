Додано: Сер 30 січ, 2019 19:36
freeze написав: Puente написав:
Суд на даний момент неможливо змінити демократично .
Вы в курсе, что 300 голосами можно теоретически в государстве поменять всё.
Не так всё просто.
Во-первых, есть Конституционный суд, который может похерить эти гипотетические перемены.
Во-вторых, государство - не механическое устройство, однозначно реагирующее на управляющий сигнал. Всё реализуется действиями людей, а вот здесь возможны варианты.
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