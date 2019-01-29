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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:36

  freeze написав:
  Puente написав:Суд на даний момент неможливо змінити демократично .
Вы в курсе, что 300 голосами можно теоретически в государстве поменять всё.

Не так всё просто.
Во-первых, есть Конституционный суд, который может похерить эти гипотетические перемены.
Во-вторых, государство - не механическое устройство, однозначно реагирующее на управляющий сигнал. Всё реализуется действиями людей, а вот здесь возможны варианты.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:11

  freeze написав:Осталось 4 дня, последний срок подачи документов в ЦИК, Петр Алексеевич тянет резину до последнего.

Порошенко оголосив, що йтиме в президенти вдруге

https://24tv.ua/poroshenko_ogolosiv_shh ... e_n1103802
с 0:56

Дальше генпрокурор разошелся и напрочь забыл о своей должности. И даже пригрозил избирателям и кандидатам: “Цена предательства должна быть известна для всех, кто думает голосовать только за себя и свои интересы, отбросив национальные интересы. 100 лет назад болезнь полугетьмащины, а также использование большевистско-популистских лозунгов и принебрежение армии, привела к падению украинского государства”, - подчеркнул Луценко.

https://www.liga.net/politics/opinion/y ... poroshenko
Команда ж чинного українського президента фактор втручання Росії у вибори використовує на власну користь. "Якщо не Порошенко – то Путін. Хто проти Порошенка, той агент Кремля" – такі ідеї активно просувають тепер президентські політехнологи.

https://24tv.ua/vtruchannya_rosiyi_v_pr ... l_n1104436

Почти слово в слово такое пишут и некоторые форумчане.
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