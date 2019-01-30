Puente написав:Суд на даний момент неможливо змінити демократично .
Вы в курсе, что 300 голосами можно теоретически в государстве поменять всё.
Не так всё просто. Во-первых, есть Конституционный суд, который может похерить эти гипотетические перемены. Во-вторых, государство - не механическое устройство, однозначно реагирующее на управляющий сигнал. Всё реализуется действиями людей, а вот здесь возможны варианты.
Дальше генпрокурор разошелся и напрочь забыл о своей должности. И даже пригрозил избирателям и кандидатам: “Цена предательства должна быть известна для всех, кто думает голосовать только за себя и свои интересы, отбросив национальные интересы. 100 лет назад болезнь полугетьмащины, а также использование большевистско-популистских лозунгов и принебрежение армии, привела к падению украинского государства”, - подчеркнул Луценко.
Команда ж чинного українського президента фактор втручання Росії у вибори використовує на власну користь. "Якщо не Порошенко – то Путін. Хто проти Порошенка, той агент Кремля" – такі ідеї активно просувають тепер президентські політехнологи.