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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:36

  freeze написав:
  Puente написав:Суд на даний момент неможливо змінити демократично .
Вы в курсе, что 300 голосами можно теоретически в государстве поменять всё.

Не так всё просто.
Во-первых, есть Конституционный суд, который может похерить эти гипотетические перемены.
Во-вторых, государство - не механическое устройство, однозначно реагирующее на управляющий сигнал. Всё реализуется действиями людей, а вот здесь возможны варианты.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:11

  freeze написав:Осталось 4 дня, последний срок подачи документов в ЦИК, Петр Алексеевич тянет резину до последнего.

Порошенко оголосив, що йтиме в президенти вдруге

https://24tv.ua/poroshenko_ogolosiv_shh ... e_n1103802
с 0:56

Дальше генпрокурор разошелся и напрочь забыл о своей должности. И даже пригрозил избирателям и кандидатам: “Цена предательства должна быть известна для всех, кто думает голосовать только за себя и свои интересы, отбросив национальные интересы. 100 лет назад болезнь полугетьмащины, а также использование большевистско-популистских лозунгов и принебрежение армии, привела к падению украинского государства”, - подчеркнул Луценко.

https://www.liga.net/politics/opinion/y ... poroshenko
Команда ж чинного українського президента фактор втручання Росії у вибори використовує на власну користь. "Якщо не Порошенко – то Путін. Хто проти Порошенка, той агент Кремля" – такі ідеї активно просувають тепер президентські політехнологи.

https://24tv.ua/vtruchannya_rosiyi_v_pr ... l_n1104436

Почти слово в слово такое пишут и некоторые форумчане.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:29

Вже декілька кандидатів в президенти дали інтерв"ю Гордону
Як на мене,тільки Гриценко набере після такого інтерв"ю рейтинги.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:34

Святослав Вакарчук інтерв"ю каналу ЗІК.
https://www.youtube.com/watch?v=JWojhS8pxxA

П.С.
О.Е. - єдина українська група,яка в Україні збирає стадіони.А тур 2016-2017 років охопив країни Європи і Америки.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:55

  tea написав:Святослав Вакарчук інтерв"ю каналу ЗІК.
https://www.youtube.com/watch?v=JWojhS8pxxA

П.С.
О.Е. - єдина українська група,яка в Україні збирає стадіони.А тур 2016-2017 років охопив країни Європи і Америки.


Короче, разочаровал Вакарчук, реально был бы бойцом, имел бы шансы на победу и шанс изменить страну, а так, что дальше у него, своей планки он достиг, пик свой прошел.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:28

Re: Політичні дискусії

freeze написав:
  tea написав:Святослав Вакарчук інтерв"ю каналу ЗІК.
https://www.youtube.com/watch?v=JWojhS8pxxA

П.С.
О.Е. - єдина українська група,яка в Україні збирає стадіони.А тур 2016-2017 років охопив країни Європи і Америки.


Короче, разочаровал Вакарчук, реально был бы бойцом, имел бы шансы на победу и шанс изменить страну, а так, что дальше у него, своей планки он достиг, пик свой прошел.
А я считаю он очень правильно сделал, что не полез. Нужно трезво оценивать ситуацию и свои силы, а на кону стоит дело всей его жизни и вся его репутация. Он уже был в политике, и сам ушёл.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 00:14

  tea написав:Вже декілька кандидатів в президенти дали інтерв"ю Гордону
Як на мене,тільки Гриценко набере після такого інтерв"ю рейтинги.

Гриценка п1дарешт :D https://tsn.ua/politika/geletey-slidom- ... 89220.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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