Політичні дискусії
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Додано: Сер 30 січ, 2019 19:36
freeze написав: Puente написав:
Суд на даний момент неможливо змінити демократично .
Вы в курсе, что 300 голосами можно теоретически в государстве поменять всё.
Не так всё просто.
Во-первых, есть Конституционный суд, который может похерить эти гипотетические перемены.
Во-вторых, государство - не механическое устройство, однозначно реагирующее на управляющий сигнал. Всё реализуется действиями людей, а вот здесь возможны варианты.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Додано: Сер 30 січ, 2019 20:11
freeze написав:
Осталось 4 дня, последний срок подачи документов в ЦИК, Петр Алексеевич тянет резину до последнего.
Порошенко оголосив, що йтиме в президенти вдруге
https://24tv.ua/poroshenko_ogolosiv_shh ... e_n1103802
с 0:56
Дальше генпрокурор разошелся и напрочь забыл о своей должности. И даже пригрозил избирателям и кандидатам: “Цена предательства должна быть известна для всех, кто думает голосовать только за себя и свои интересы, отбросив национальные интересы. 100 лет назад болезнь полугетьмащины, а также использование большевистско-популистских лозунгов и принебрежение армии, привела к падению украинского государства”, - подчеркнул Луценко.
https://www.liga.net/politics/opinion/y ... poroshenko
Команда ж чинного українського президента фактор втручання Росії у вибори використовує на власну користь. "Якщо не Порошенко – то Путін. Хто проти Порошенка, той агент Кремля" – такі ідеї активно просувають тепер президентські політехнологи.
https://24tv.ua/vtruchannya_rosiyi_v_pr ... l_n1104436
Почти слово в слово такое пишут и некоторые форумчане.
yanyura
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Додано: Сер 30 січ, 2019 22:29
Вже декілька кандидатів в президенти дали інтерв"ю Гордону
Як на мене,тільки Гриценко набере після такого інтерв"ю рейтинги.
tea
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Додано: Сер 30 січ, 2019 22:34
Святослав Вакарчук інтерв"ю каналу ЗІК.
https://www.youtube.com/watch?v=JWojhS8pxxA
П.С.
О.Е. - єдина українська група,яка в Україні збирає стадіони.А тур 2016-2017 років охопив країни Європи і Америки.
tea
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Додано: Сер 30 січ, 2019 22:55
Короче, разочаровал Вакарчук, реально был бы бойцом, имел бы шансы на победу и шанс изменить страну, а так, что дальше у него, своей планки он достиг, пик свой прошел.
freeze
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:28
freeze написав:
Короче, разочаровал Вакарчук, реально был бы бойцом, имел бы шансы на победу и шанс изменить страну, а так, что дальше у него, своей планки он достиг, пик свой прошел.
А я считаю он очень правильно сделал, что не полез. Нужно трезво оценивать ситуацию и свои силы, а на кону стоит дело всей его жизни и вся его репутация. Он уже был в политике, и сам ушёл.
Faceless
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Додано: Чет 31 січ, 2019 00:14
tea написав:
Вже декілька кандидатів в президенти дали інтерв"ю Гордону
Як на мене,тільки Гриценко набере після такого інтерв"ю рейтинги.
Гриценка п1дарешт
https://tsn.ua/politika/geletey-slidom- ... 89220.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Додано: Чет 31 січ, 2019 04:05
lapay написав: Aps написав:
Справедливости ради, то те нормы которые сейчас ввели с нового года для потребителей без счетчиков завышена так раза в два.
В півтора, експериментально встановлено середнє споживання в 6 кубів на людину в місяць, якщо одна плита.
Я Вам, конечно, верю, но большая просьба давать ссылку на такие сообщения, чтобы можно было посмотреть кто, как и когда проводил такой эксперимент.
Ну и сомнений меньше будет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
ЛАД
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