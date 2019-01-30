Puente написав:Суд на даний момент неможливо змінити демократично .
Вы в курсе, что 300 голосами можно теоретически в государстве поменять всё.
Не так всё просто. Во-первых, есть Конституционный суд, который может похерить эти гипотетические перемены. Во-вторых, государство - не механическое устройство, однозначно реагирующее на управляющий сигнал. Всё реализуется действиями людей, а вот здесь возможны варианты.
Дальше генпрокурор разошелся и напрочь забыл о своей должности. И даже пригрозил избирателям и кандидатам: “Цена предательства должна быть известна для всех, кто думает голосовать только за себя и свои интересы, отбросив национальные интересы. 100 лет назад болезнь полугетьмащины, а также использование большевистско-популистских лозунгов и принебрежение армии, привела к падению украинского государства”, - подчеркнул Луценко.
Команда ж чинного українського президента фактор втручання Росії у вибори використовує на власну користь. "Якщо не Порошенко – то Путін. Хто проти Порошенка, той агент Кремля" – такі ідеї активно просувають тепер президентські політехнологи.
lapay написав:Останні три роки все зростає, а зрадофіли цього вперто не помічают, точніше, помічають тільки зростання тарифів і цін. На всіх не вгодиш, і популізмом реформ не зробиш.
ВВП росте, держборг зменшується (https://zn.ua/ECONOMICS/v-2018-godu-gos ... 7368_.html), зарплати ростуть, курс долара знижується. Зрада? До речі, щодо зарплат: За даними Держстату, українські середні зарплати в $ 383 УЖЕ більші, ніж у Молдові, Вірменії, Азербайджані і практично зрівнялися з зарплатами в Македонії, яку незабаром приймуть до ЄС і НАТО.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.