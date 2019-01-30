lapay написав:Останні три роки все зростає, а зрадофіли цього вперто не помічают, точніше, помічають тільки зростання тарифів і цін. На всіх не вгодиш, і популізмом реформ не зробиш.
ВВП росте, держборг зменшується (https://zn.ua/ECONOMICS/v-2018-godu-gos ... 7368_.html), зарплати ростуть, курс долара знижується. Зрада? До речі, щодо зарплат: За даними Держстату, українські середні зарплати в $ 383 УЖЕ більші, ніж у Молдові, Вірменії, Азербайджані і практично зрівнялися з зарплатами в Македонії, яку незабаром приймуть до ЄС і НАТО.
Я не знаю - де реально статистика бере ці цифри і як вони їх отримують . В моємі колі спілкування росту зарплати в таких темпах і близько немає ... А що статистика - це надзвичайно брехлива штука ще Марк Твен писав ...
Puente написав:В моємі колі спілкування росту зарплати в таких темпах і близько немає
А в моєму колі спілкування вони значно вищі. І Що? Ми підвищували зарплату своїм працівникам протягом року вже три рази. Підкреслюю - підвищували не знижали, не лишали такою як була, не збільшували кількість робочих днів, не збільшували кількість робочих годин, більше того - почали доплачувати за роботу у вечірній, нічний час та у вихідні-святкові і то так суттєво !
Puente написав:А що статистика - це надзвичайно брехлива штука Марк Твен писав
Марк Твен був науковцем, економістом, фінансистом? Якщо Ви вважаєте, що це дійсно так, то що Ви тоді робите на фінансовому, економічному та любому іншому форумі пов"язаному з точними науками? Га?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 31 січ, 2019 10:26, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Запад продолжит поддерживать Украину, поскольку она движется в правильном направлении и внедрила после Майдана больше реформ, чем в предыдущие десятилетия. “Если бы Украина была безнадежно коррумпирована, атаковала бы свой народ, как это делал Янукович, если бы она не была демократичной, а институты по факту не работали, тогда бы все просто сказали: “Мы не можем ничего сделать, это безнадежно или слишком дорого”, - заметил Волкер.
Ранее я писал что пару миллионов голосов можно украсть у ОРДЛО. Кто и как сможет проверить голосовали эти люди или нет? А значит и оспорить тоже не сможет. Теперь догадайтесь за кого "проголосует" большинство ОРДЛОвцов.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Запад продолжит поддерживать Украину, поскольку она движется в правильном направлении и внедрила после Майдана больше реформ, чем в предыдущие десятилетия. “Если бы Украина была безнадежно коррумпирована, атаковала бы свой народ, как это делал Янукович, если бы она не была демократичной, а институты по факту не работали, тогда бы все просто сказали: “Мы не можем ничего сделать, это безнадежно или слишком дорого”, - заметил Волкер.
Это всё политические реверансы. В сложившейся географической ситуации Украина без поддержки Запада попадет опять под влияние России. Это так называемому Западу и сто лет не надо. Поэтому будут поддерживать в независимости от красивых слов Волкера про демократизацию и тд. Тем более это не так дорого для Запада, и суммы несравнимые как раньше поддерживали Польшу, например. Особенно США часто вполне нормально поддерживали совсем недемократические, но лояльные страны, начиная от знаменитого высказывания про диктатора Самосу - Но это же наш с сын. Диктатор Пиночет, друзья из Саудовской Аравии, примеры из ряда африканских стран, какие там у них были успехи в демократии ))
Puente написав:До речі, щодо зарплат: За даними Держстату, українські середні зарплати в $ 383 УЖЕ більші, ніж у Молдові, Вірменії, Азербайджані і практично зрівнялися з зарплатами в Македонії, яку незабаром приймуть до ЄС і НАТО. Я не знаю - де реально статистика бере ці цифри і як вони їх отримують . В моємі колі спілкування росту зарплати в таких темпах і близько немає ... А що статистика - це надзвичайно брехлива штука ще Марк Твен писав ...
в цілому згоден немає таких зарплат. Для вас порада ваш дохід це як раз средній дохід тих з ким ви спілкуєтесь тому спілкуйтесь з багатими та успішними і ваш дохід зросте пропорційно їхньому .