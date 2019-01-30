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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 65666768>
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:05

  Василь-Рівне написав:
  lapay написав:Останні три роки все зростає, а зрадофіли цього вперто не помічают, точніше, помічають тільки зростання тарифів і цін. На всіх не вгодиш, і популізмом реформ не зробиш.

ВВП росте, держборг зменшується (https://zn.ua/ECONOMICS/v-2018-godu-gos ... 7368_.html), зарплати ростуть, курс долара знижується. Зрада? :wink: До речі, щодо зарплат: За даними Держстату, українські середні зарплати в $ 383 УЖЕ більші, ніж у Молдові, Вірменії, Азербайджані і практично зрівнялися з зарплатами в Македонії, яку незабаром приймуть до ЄС і НАТО.

Я не знаю - де реально статистика бере ці цифри і як вони їх отримують . В моємі колі спілкування росту зарплати в таких темпах і близько немає ... А що статистика - це надзвичайно брехлива штука ще Марк Твен писав ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:16

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:В моємі колі спілкування росту зарплати в таких темпах і близько немає

А в моєму колі спілкування вони значно вищі. І Що? Ми підвищували зарплату своїм працівникам протягом року вже три рази. Підкреслюю - підвищували не знижали, не лишали такою як була, не збільшували кількість робочих днів, не збільшували кількість робочих годин, більше того - почали доплачувати за роботу у вечірній, нічний час та у вихідні-святкові і то так суттєво !
  Puente написав:А що статистика - це надзвичайно брехлива штука Марк Твен писав

Марк Твен був науковцем, економістом, фінансистом? :shock: Якщо Ви вважаєте, що це дійсно так, то що Ви тоді робите на фінансовому, економічному та любому іншому форумі пов"язаному з точними науками? Га? :wink:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 31 січ, 2019 10:26, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:23

ещё не всё потеряно! :mrgreen:

Запад продолжит поддерживать Украину, поскольку она движется в правильном направлении и внедрила после Майдана больше реформ, чем в предыдущие десятилетия.
“Если бы Украина была безнадежно коррумпирована, атаковала бы свой народ, как это делал Янукович, если бы она не была демократичной, а институты по факту не работали, тогда бы все просто сказали: “Мы не можем ничего сделать, это безнадежно или слишком дорого”, - заметил Волкер.


https://www.ukrinform.ru/rubric-polytic ... olker.html
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:34

  tea написав:Святослав Вакарчук інтерв"ю каналу ЗІК.
https://www.youtube.com/watch?v=JWojhS8pxxA

П.С.
О.Е. - єдина українська група,яка в Україні збирає стадіони.А тур 2016-2017 років охопив країни Європи і Америки.

картавый певец, еще не хватет хромого танцора и картавого президента. Картавый Парубий уже есть .
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:40

Жителі ОРДЛО зможуть проголосувати на виборах президента, -

https://censor.net.ua/ua/news/3109181/jyteli_ordlo_zmojut_progolosuvaty_na_vyborah_prezydenta_tsvk

Ранее я писал что пару миллионов голосов можно украсть у ОРДЛО. Кто и как сможет проверить голосовали эти люди или нет? А значит и оспорить тоже не сможет. Теперь догадайтесь за кого "проголосует" большинство ОРДЛОвцов.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:50

  19yuriy91 написав:ещё не всё потеряно! :mrgreen:

Запад продолжит поддерживать Украину, поскольку она движется в правильном направлении и внедрила после Майдана больше реформ, чем в предыдущие десятилетия.
“Если бы Украина была безнадежно коррумпирована, атаковала бы свой народ, как это делал Янукович, если бы она не была демократичной, а институты по факту не работали, тогда бы все просто сказали: “Мы не можем ничего сделать, это безнадежно или слишком дорого”, - заметил Волкер.


https://www.ukrinform.ru/rubric-polytic ... olker.html


Это всё политические реверансы. В сложившейся географической ситуации Украина без поддержки Запада попадет опять под влияние России. Это так называемому Западу и сто лет не надо. Поэтому будут поддерживать в независимости от красивых слов Волкера про демократизацию и тд. Тем более это не так дорого для Запада, и суммы несравнимые как раньше поддерживали Польшу, например.
Особенно США часто вполне нормально поддерживали совсем недемократические, но лояльные страны, начиная от знаменитого высказывания про диктатора Самосу - Но это же наш с сын. Диктатор Пиночет, друзья из Саудовской Аравии, примеры из ряда африканских стран, какие там у них были успехи в демократии ))
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:54

  Puente написав:До речі, щодо зарплат: За даними Держстату, українські середні зарплати в $ 383 УЖЕ більші, ніж у Молдові, Вірменії, Азербайджані і практично зрівнялися з зарплатами в Македонії, яку незабаром приймуть до ЄС і НАТО.
Я не знаю - де реально статистика бере ці цифри і як вони їх отримують . В моємі колі спілкування росту зарплати в таких темпах і близько немає ... А що статистика - це надзвичайно брехлива штука ще Марк Твен писав ...
в цілому згоден немає таких зарплат. Для вас порада ваш дохід це як раз средній дохід тих з ким ви спілкуєтесь тому спілкуйтесь з багатими та успішними і ваш дохід зросте пропорційно їхньому ;) .
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:05

  Василь-Рівне написав: А в моєму колі спілкування вони значно вищі. І Що? Ми підвищували зарплату своїм працівникам протягом року вже три рази. Підкреслюю - підвищували не знижали, не лишали такою як була, не збільшували кількість робочих днів, не збільшували кількість робочих годин, більше того - почали доплачувати за роботу у вечірній, нічний час та у вихідні-святкові і то так суттєво !
можна посаду ставку ? і як підвищили з $200 до $ 250 , а потім до $274
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:21

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:ещё не всё потеряно! :mrgreen:

Запад продолжит поддерживать Украину, поскольку она движется в правильном направлении и внедрила после Майдана больше реформ, чем в предыдущие десятилетия.
“Если бы Украина была безнадежно коррумпирована, атаковала бы свой народ, как это делал Янукович, если бы она не была демократичной, а институты по факту не работали, тогда бы все просто сказали: “Мы не можем ничего сделать, это безнадежно или слишком дорого”, - заметил Волкер.


https://www.ukrinform.ru/rubric-polytic ... olker.html


Это всё политические реверансы. В сложившейся географической ситуации Украина без поддержки Запада попадет опять под влияние России. Это так называемому Западу и сто лет не надо. Поэтому будут поддерживать в независимости от красивых слов Волкера про демократизацию и тд. Тем более это не так дорого для Запада, и суммы несравнимые как раньше поддерживали Польшу, например.
Особенно США часто вполне нормально поддерживали совсем недемократические, но лояльные страны, начиная от знаменитого высказывания про диктатора Самосу - Но это же наш с сын. Диктатор Пиночет, друзья из Саудовской Аравии, примеры из ряда африканских стран, какие там у них были успехи в демократии ))

согласен
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:37

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  Aps написав:Справедливости ради, то те нормы которые сейчас ввели с нового года для потребителей без счетчиков завышена так раза в два.
В півтора, експериментально встановлено середнє споживання в 6 кубів на людину в місяць, якщо одна плита.
Я Вам, конечно, верю, но большая просьба давать ссылку на такие сообщения, чтобы можно было посмотреть кто, как и когда проводил такой эксперимент.
Ну и сомнений меньше будет.

Раз дискуссия по газу продолжилась, докладываю (с) для владельцев плит+колонок: у меня расход 22-24 м3/мес на двоих. Из них 6 вылетает через фитиль (Юнкерс росс производства).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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