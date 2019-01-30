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на тему #<1 ... 65666768 Додано: Чет 31 січ, 2019 11:48 yama написав: Puente написав: До речі, щодо зарплат: За даними Держстату, українські середні зарплати в $ 383 УЖЕ більші, ніж у Молдові, Вірменії, Азербайджані і практично зрівнялися з зарплатами в Македонії, яку незабаром приймуть до ЄС і НАТО.

Я не знаю - де реально статистика бере ці цифри і як вони їх отримують . В моємі колі спілкування росту зарплати в таких темпах і близько немає ... А що статистика - це надзвичайно брехлива штука ще Марк Твен писав ... До речі, щодо зарплат: За даними Держстату, українські середні зарплати в $ 383 УЖЕ більші, ніж у Молдові, Вірменії, Азербайджані і практично зрівнялися з зарплатами в Македонії, яку незабаром приймуть до ЄС і НАТО.Я не знаю - де реально статистика бере ці цифри і як вони їх отримують . В моємі колі спілкування росту зарплати в таких темпах і близько немає ... А що статистика - це надзвичайно брехлива штука ще Марк Твен писав ... в цілому згоден немає таких зарплат. Для вас порада ваш дохід це як раз средній дохід тих з ким ви спілкуєтесь тому спілкуйтесь з багатими та успішними і ваш дохід зросте пропорційно їхньому . в цілому згоден немає таких зарплат. Для вас порада ваш дохід це як раз средній дохід тих з ким ви спілкуєтесь тому спілкуйтесь з багатими та успішними і ваш дохід зросте пропорційно їхньому

А с кем, по вашему мнению, нужно общаться? А с кем, по вашему мнению, нужно общаться? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 15228 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1271 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 11:59 freeze написав: tea написав: Святослав Вакарчук інтерв"ю каналу ЗІК.

https://www.youtube.com/watch?v=JWojhS8pxxA



П.С.

О.Е. - єдина українська група,яка в Україні збирає стадіони.А тур 2016-2017 років охопив країни Європи і Америки. Святослав Вакарчук інтерв"ю каналу ЗІК.П.С.О.Е. - єдина українська група,яка в Україні збирає стадіони.А тур 2016-2017 років охопив країни Європи і Америки.



Короче, разочаровал Вакарчук, реально был бы бойцом, имел бы шансы на победу и шанс изменить страну, а так, что дальше у него, своей планки он достиг, пик свой прошел. Короче, разочаровал Вакарчук, реально был бы бойцом, имел бы шансы на победу и шанс изменить страну, а так, что дальше у него, своей планки он достиг, пик свой прошел.

Правильно зробив,що не пішов.В джинсах зробить більше для країни,ніж у краватці.Президенти будуть змінюватись,а О.Е. у нас один. Правильно зробив,що не пішов.В джинсах зробить більше для країни,ніж у краватці.Президенти будуть змінюватись,а О.Е. у нас один. tea Повідомлень: 16793 З нами з: 15.11.08 Подякував: 595 раз. Подякували: 2228 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 12:25 tea написав: В джинсах зробить більше для країни,ніж у краватці.Президенти будуть змінюватись,а О.Е. у нас один. В джинсах зробить більше для країни,ніж у краватці.Президенти будуть змінюватись,а О.Е. у нас один.



А что он такого великого и гигантского сделал для страны - поборол коррупцию, сделал суды независимыми, остановил договорняки, привлек инвестиции? А мог бы хотя бы попробовать сделать великие дела в качестве президента.

Да, сегодня только он и Винник могут собирать в Украине стадионы, и не факт, что это будет через 10 лет.

Я тоже лет 10 назад любил послушать его песни, но сейчас не слушаю, ибо начались повторы старых мотивов. Это будет как у Макаревича ))) Пытаешься слушать его новые песни, и понимаешь, что этот мотив ты не раз у него уже слышал, только слова видоизменяет. Тоже самое Гребенщиков, его новые альбомы это чуть видоизмененные старые добрые песни. А что он такого великого и гигантского сделал для страны - поборол коррупцию, сделал суды независимыми, остановил договорняки, привлек инвестиции? А мог бы хотя бы попробовать сделать великие дела в качестве президента.Да, сегодня только он и Винник могут собирать в Украине стадионы, и не факт, что это будет через 10 лет.Я тоже лет 10 назад любил послушать его песни, но сейчас не слушаю, ибо начались повторы старых мотивов. Это будет как у Макаревича ))) Пытаешься слушать его новые песни, и понимаешь, что этот мотив ты не раз у него уже слышал, только слова видоизменяет. Тоже самое Гребенщиков, его новые альбомы это чуть видоизмененные старые добрые песни. freeze 4 Повідомлень: 9364 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2740 раз. Подякували: 3803 раз. Профіль 15 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 65666768 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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