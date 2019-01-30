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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:48

  yama написав:
  Puente написав:До речі, щодо зарплат: За даними Держстату, українські середні зарплати в $ 383 УЖЕ більші, ніж у Молдові, Вірменії, Азербайджані і практично зрівнялися з зарплатами в Македонії, яку незабаром приймуть до ЄС і НАТО.
Я не знаю - де реально статистика бере ці цифри і як вони їх отримують . В моємі колі спілкування росту зарплати в таких темпах і близько немає ... А що статистика - це надзвичайно брехлива штука ще Марк Твен писав ...
в цілому згоден немає таких зарплат. Для вас порада ваш дохід це як раз средній дохід тих з ким ви спілкуєтесь тому спілкуйтесь з багатими та успішними і ваш дохід зросте пропорційно їхньому ;) .

А с кем, по вашему мнению, нужно общаться?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:59

  freeze написав:
  tea написав:Святослав Вакарчук інтерв"ю каналу ЗІК.
https://www.youtube.com/watch?v=JWojhS8pxxA

П.С.
О.Е. - єдина українська група,яка в Україні збирає стадіони.А тур 2016-2017 років охопив країни Європи і Америки.


Короче, разочаровал Вакарчук, реально был бы бойцом, имел бы шансы на победу и шанс изменить страну, а так, что дальше у него, своей планки он достиг, пик свой прошел.

Правильно зробив,що не пішов.В джинсах зробить більше для країни,ніж у краватці.Президенти будуть змінюватись,а О.Е. у нас один. :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:25

  tea написав:В джинсах зробить більше для країни,ніж у краватці.Президенти будуть змінюватись,а О.Е. у нас один.


А что он такого великого и гигантского сделал для страны - поборол коррупцию, сделал суды независимыми, остановил договорняки, привлек инвестиции? А мог бы хотя бы попробовать сделать великие дела в качестве президента.
Да, сегодня только он и Винник могут собирать в Украине стадионы, и не факт, что это будет через 10 лет.
Я тоже лет 10 назад любил послушать его песни, но сейчас не слушаю, ибо начались повторы старых мотивов. Это будет как у Макаревича ))) Пытаешься слушать его новые песни, и понимаешь, что этот мотив ты не раз у него уже слышал, только слова видоизменяет. Тоже самое Гребенщиков, его новые альбомы это чуть видоизмененные старые добрые песни.
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