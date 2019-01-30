Додано: Чет 31 січ, 2019 12:56

Кстати любопытный опыт комиков - стенд-ап комик был по отзывам самым успешным мэром Рейкьявика, да еще в тяжелое время кризиса.



Йон Гнарр.

Пост мэра Рейкьявика четыре года занимал ведущий юмористического шоу на местном ТВ, случайно попавший во власть. Жители в нем души не чаяли.

Узнав, что в столице скоро будут выбирать мэра, он сделал юмористическую телепередачу про политиков. На базе актерского состава и была создана шуточная «Лучшая партия», выдвинувшая Йона Панка кандидатом в мэры. Предвыборная программа тоже искрила юмором: кандидат, например, обещал высадить на приморской набережной пальмы, построить Диснейленд в аэропорту Рейкьявика, а также списать все долги. Но специальным пунктом оставил за собой право не сдержать ни одного из предвыборных обещаний.

Когда опросы социологов показали, что шансы «Лучшей» день ото дня растут, политические противники взялись за шутника Гнарра уже всерьез. Во время дебатов над ним откровенно издевались, в лицо называя его дураком.

Когда «Лучшая партия» 29 мая 2010 года по итогам выборов в городской совет получила право назначать мэра, шок пережили все - от традиционных политиков до соратников Гнарра.

Этот цирк - ненадолго, поначалу считали скептики. Редкий мэр Рейкьявика в те годы досиживал на посту полный срок. Гнарр пробыл градоначальником 4 года - от звонка до звонка. «Лучшие» вместе с социал-демократами решали коммунальные проблемы и оздоровляли городские финансы с шутками-прибаутками, но вполне успешно. Весь мир облетела фотография Гнарра и его пресс-секретаря в масках обезьян, сидевших за столом и решавших, что делать с городской энергетической компанией, долги которой утягивали на дно городской бюджет.

Юморной градоначальник проявил себя настоящим технократом: когда его знаний не хватало (то есть почти всегда), он привлекал спецов. Это тоже сработало. По словам Гнарра, в управлении городом вообще должно быть поменьше политики и побольше профессионализма.

Когда политическая элита острова уже почти смирилась с мыслью, что следующим президентом островного государства станет «тот еще клоун», Йон Гнарр снова всех удивил. В 2014 году он отказался идти на второй срок, распустил «Лучшую партию» и покинул политическую сцену.