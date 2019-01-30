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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:48

  yama написав:
  Puente написав:До речі, щодо зарплат: За даними Держстату, українські середні зарплати в $ 383 УЖЕ більші, ніж у Молдові, Вірменії, Азербайджані і практично зрівнялися з зарплатами в Македонії, яку незабаром приймуть до ЄС і НАТО.
Я не знаю - де реально статистика бере ці цифри і як вони їх отримують . В моємі колі спілкування росту зарплати в таких темпах і близько немає ... А що статистика - це надзвичайно брехлива штука ще Марк Твен писав ...
в цілому згоден немає таких зарплат. Для вас порада ваш дохід це як раз средній дохід тих з ким ви спілкуєтесь тому спілкуйтесь з багатими та успішними і ваш дохід зросте пропорційно їхньому ;) .

А с кем, по вашему мнению, нужно общаться?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:59

  freeze написав:
  tea написав:Святослав Вакарчук інтерв"ю каналу ЗІК.
https://www.youtube.com/watch?v=JWojhS8pxxA

П.С.
О.Е. - єдина українська група,яка в Україні збирає стадіони.А тур 2016-2017 років охопив країни Європи і Америки.


Короче, разочаровал Вакарчук, реально был бы бойцом, имел бы шансы на победу и шанс изменить страну, а так, что дальше у него, своей планки он достиг, пик свой прошел.

Правильно зробив,що не пішов.В джинсах зробить більше для країни,ніж у краватці.Президенти будуть змінюватись,а О.Е. у нас один. :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:25

  tea написав:В джинсах зробить більше для країни,ніж у краватці.Президенти будуть змінюватись,а О.Е. у нас один.


А что он такого великого и гигантского сделал для страны - поборол коррупцию, сделал суды независимыми, остановил договорняки, привлек инвестиции? А мог бы хотя бы попробовать сделать великие дела в качестве президента.
Да, сегодня только он и Винник могут собирать в Украине стадионы, и не факт, что это будет через 10 лет.
Я тоже лет 10 назад любил послушать его песни, но сейчас не слушаю, ибо начались повторы старых мотивов. Это будет как у Макаревича ))) Пытаешься слушать его новые песни, и понимаешь, что этот мотив ты не раз у него уже слышал, только слова видоизменяет. Тоже самое Гребенщиков, его новые альбомы это чуть видоизмененные старые добрые песни.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:36

  freeze написав:
  tea написав:В джинсах зробить більше для країни,ніж у краватці.Президенти будуть змінюватись,а О.Е. у нас один.


А что он такого великого и гигантского сделал для страны - поборол коррупцию, сделал суды независимыми, остановил договорняки, привлек инвестиции? А мог бы хотя бы попробовать сделать великие дела в качестве президента.
[b]Да, сегодня только он и Винник могут собирать в Украине стадионы[/b], и не факт, что это будет через 10 лет.

На рахунок Вінника поки що сумніваюсь,що він в Києві збере повний НСК - 80 тис.
Він поки що зібрав два Палаци Спорту,два дні підряд,по 10 тис.кожен.
Наступна українська група,яка збере повний НСК "Олімпійський" (80 тис.),це буде група "THE HARDKISS".
https://www.youtube.com/watch?v=oFdcJJy ... rt_radio=1

Запам"ятайте цей твіт. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:44

  tea написав:На рахунок Вінника поки що сумніваюсь,що він в Києві збере повний НСК - 80 тис.


Не фанат Винника, но осенью Винник выступал в Одессе на Черноморце - 34 тысячи вместимость - и стадион был забит. А Одесса и область по населению это мягко говоря не Киев и область.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:56

Кстати любопытный опыт комиков - стенд-ап комик был по отзывам самым успешным мэром Рейкьявика, да еще в тяжелое время кризиса.

Йон Гнарр.
Пост мэра Рейкьявика четыре года занимал ведущий юмористического шоу на местном ТВ, случайно попавший во власть. Жители в нем души не чаяли.
Узнав, что в столице скоро будут выбирать мэра, он сделал юмористическую телепередачу про политиков. На базе актерского состава и была создана шуточная «Лучшая партия», выдвинувшая Йона Панка кандидатом в мэры. Предвыборная программа тоже искрила юмором: кандидат, например, обещал высадить на приморской набережной пальмы, построить Диснейленд в аэропорту Рейкьявика, а также списать все долги. Но специальным пунктом оставил за собой право не сдержать ни одного из предвыборных обещаний.
Когда опросы социологов показали, что шансы «Лучшей» день ото дня растут, политические противники взялись за шутника Гнарра уже всерьез. Во время дебатов над ним откровенно издевались, в лицо называя его дураком.
Когда «Лучшая партия» 29 мая 2010 года по итогам выборов в городской совет получила право назначать мэра, шок пережили все - от традиционных политиков до соратников Гнарра.
Этот цирк - ненадолго, поначалу считали скептики. Редкий мэр Рейкьявика в те годы досиживал на посту полный срок. Гнарр пробыл градоначальником 4 года - от звонка до звонка. «Лучшие» вместе с социал-демократами решали коммунальные проблемы и оздоровляли городские финансы с шутками-прибаутками, но вполне успешно. Весь мир облетела фотография Гнарра и его пресс-секретаря в масках обезьян, сидевших за столом и решавших, что делать с городской энергетической компанией, долги которой утягивали на дно городской бюджет.
Юморной градоначальник проявил себя настоящим технократом: когда его знаний не хватало (то есть почти всегда), он привлекал спецов. Это тоже сработало. По словам Гнарра, в управлении городом вообще должно быть поменьше политики и побольше профессионализма.
Когда политическая элита острова уже почти смирилась с мыслью, что следующим президентом островного государства станет «тот еще клоун», Йон Гнарр снова всех удивил. В 2014 году он отказался идти на второй срок, распустил «Лучшую партию» и покинул политическую сцену.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 31 січ, 2019 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:56

  freeze написав:
  tea написав:На рахунок Вінника поки що сумніваюсь,що він в Києві збере повний НСК - 80 тис.


Не фанат Винника, но осенью Винник выступал в Одессе на Черноморце - 34 тысячи вместимость - и стадион был забит. А Одесса и область по населению это мягко говоря не Киев и область.

Та за ним бешеных теток толпа ездит, из города в город на все конценрты
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:17

  freeze написав:
  tea написав:На рахунок Вінника поки що сумніваюсь,що він в Києві збере повний НСК - 80 тис.


Не фанат Винника, но осенью Винник выступал в Одессе на Черноморце - 34 тысячи вместимость - и стадион был забит. А Одесса и область по населению это мягко говоря не Киев и область.

Він виступав 24 серпня в Сумах на стадіоні.Стадіон вміщує 25 тис. глядачів.Зібрав 10 тис.
http://sumypost.com/sumynews/suspilstvo ... zhennyamy/
Був на його концерті в Сорочинцях в 2017 році.Прийшло не більше 5 тис.глядачів.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:22

Однако, пошли нежданчики:

МОНИТОРИНГ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ УКРАИНЦЕВ
Дата публикации: 31.01.2019
Лидерами президентского рейтинга является В.Зеленский, которого поддерживают 19,0% тех, кто определился и намерен голосовать, а также Ю.Тимошенко, которую поддерживают 18,2% таких респондентов. За П.Порошенко готовы отдать свои голоса 15,1%, Ю.Бойко - 10,0%, А.Гриценко - 8,5%.
Моделирование второго тура дало следующие результаты: Ю.Тимошенко держит первенство в парах с П.Порошенко (27% против 18%) и Ю.Бойко (28% против 18%). В то же время, несколько уступает в паре с В.Зеленским (29% против 24%). В.Зеленский также побеждает в парах с П.Порошенко (34% против 20%) и Ю.Бойко (33% против 17%). В паре Ю.Бойко - П.Порошенко действующий президент лидирует с небольшой разницей (23% против 21%).

http://ratinggroup.ua/ru/research/ukrai ... _2019.html
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