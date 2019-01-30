Досі всі облгази орієнтуються на ґрунтовну наукову розвідку вітчизняних фахівців, проведену під егідою USAID з жовтня 2011 року по вересень 2012-го. Були оброблені дані майже 47 000 домогосподарств. І виведені середні показники споживання газу на місяць на одну людину: 6 кубометрів газу за наявності газової плити, і 18 куб. м − за наявності газової плити і газової колонки.
Саме тому, коли у вересні 2014 року Кабмін встановив схожі норми, знизивши їх майже в півтора рази з діючих на той момент, облгази сприйняли рішення спокійно. Сьогодні ситуація ускладнилася.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Этот опрос кстати проведен группой Социс, которую связывают с Грынивым, руководителем предвыборного штаба Порошенко, может поэтому они Юле нарисовали третье место?
Кстати вот совершенно здравая мысль о причине лидерства на сегодня Зеленского:
Электорат Зеленского - это не рыхлый электорат. Это люди, которые ждут реванша, но не того, о котором мы привыкли говорить - бело-голубого над оранжевыми, а реванша всего общества над политиками, над системой. Отомстить всем - и Порошенко и Тимошенко, и власти и оппозиции, они достаточно жестко настроены, это белый работающий электорат. Конечно, их явка на выборы будет ниже, чем они сообщили в рейтингах, но и ее может хватить", - считает политический эксперт Руслан Бортник.
freeze написав:Электорат Зеленского - это не рыхлый электорат. Это люди, которые ждут реванша, но не того, о котором мы привыкли говорить - бело-голубого над оранжевыми, а реванша всего общества над политиками, над системой. Отомстить всем - и Порошенко и Тимошенко, и власти и оппозиции, они достаточно жестко настроены, это белый работающий электорат. Конечно, их явка на выборы будет ниже, чем они сообщили в рейтингах, но и ее может хватить", - считает политический эксперт Руслан Бортник.
Це електорат Трампа, такого же несисетемного гравця, як і Зеленський. Несистемні гравці нічого не шарять в політиці, приймають одне помилкове рішення за іншим. Зеленський не зможе побудувати більшість в Раді, як Кучма, Янукович чи Порошенко, його або ізолюють, або візьмуть в долю на правах шістки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
freeze написав:Электорат Зеленского - это не рыхлый электорат. Это люди, которые ждут реванша, но не того, о котором мы привыкли говорить - бело-голубого над оранжевыми, а реванша всего общества над политиками, над системой. Отомстить всем - и Порошенко и Тимошенко, и власти и оппозиции, они достаточно жестко настроены, это белый работающий электорат. Конечно, их явка на выборы будет ниже, чем они сообщили в рейтингах, но и ее может хватить", - считает политический эксперт Руслан Бортник.
Це електорат Трампа, такого же несисетемного гравця, як і Зеленський. Несистемні гравці нічого не шарять в політиці, приймають одне помилкове рішення за іншим. Зеленський не зможе побудувати більшість в Раді, як Кучма, Янукович чи Порошенко, його або ізолюють, або візьмуть в долю на правах шістки.
Мировая тенденция, однако
«Движение пяти звёзд» — итальянская политическая партия, которую основали популярный комик Беппе Грилло и предприниматель Джанроберто Казаледжо 4 октября 2009 года. Для партии характерны популизм, энвайронментализм и отчасти евроскептицизм. Партия также поддерживает прямую демократию и всеобщий свободный доступ в Интернет как одно из фундаментальных прав человека, осуждает коррупцию.
freeze написав:Электорат Зеленского - это не рыхлый электорат. Это люди, которые ждут реванша, но не того, о котором мы привыкли говорить - бело-голубого над оранжевыми, а реванша всего общества над политиками, над системой. Отомстить всем - и Порошенко и Тимошенко, и власти и оппозиции, они достаточно жестко настроены, это белый работающий электорат. Конечно, их явка на выборы будет ниже, чем они сообщили в рейтингах, но и ее может хватить", - считает политический эксперт Руслан Бортник.
Це електорат Трампа, такого же несисетемного гравця, як і Зеленський. Несистемні гравці нічого не шарять в політиці, приймають одне помилкове рішення за іншим. Зеленський не зможе побудувати більшість в Раді, як Кучма, Янукович чи Порошенко, його або ізолюють, або візьмуть в долю на правах шістки.
А може пора вже ламати підхід взагалі і викидати тих , хто "шарять в політиці" ? Хто вміє домовлятися кулуарно ? Причому на всіх рівнях ?