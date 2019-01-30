Додано: Чет 31 січ, 2019 16:21

lapay написав: freeze написав: Что ж творится, еще один опрос, опять Зеленский на первом месте, да еще с отрывом.

Зеленский - 17,3 Порошенко - 12,3 Тимошенко - 11,8 %



http://socis.kiev.ua/ru/2019-01-2/ Что ж творится, еще один опрос, опять Зеленский на первом месте, да еще с отрывом.Зеленский - 17,3 Порошенко - 12,3 Тимошенко - 11,8 %

Букмекери поки не реагують, бвін навіть просунув Порошенко на перше місце.

https://sports.bwin.com/ru/sports/61/%D ... sportId=61 Букмекери поки не реагують, бвін навіть просунув Порошенко на перше місце.

Этот опрос кстати проведен группой Социс, которую связывают с Грынивым, руководителем предвыборного штаба Порошенко, может поэтому они Юле нарисовали третье место?Кстати вот совершенно здравая мысль о причине лидерства на сегодня Зеленского:Электорат Зеленского - это не рыхлый электорат. Это люди, которые ждут реванша, но не того, о котором мы привыкли говорить - бело-голубого над оранжевыми, а реванша всего общества над политиками, над системой. Отомстить всем - и Порошенко и Тимошенко, и власти и оппозиции, они достаточно жестко настроены, это белый работающий электорат. Конечно, их явка на выборы будет ниже, чем они сообщили в рейтингах, но и ее может хватить", - считает политический эксперт Руслан Бортник.