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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:22

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Вам, конечно, верю, но большая просьба давать ссылку на такие сообщения, чтобы можно было посмотреть кто, как и когда проводил такой эксперимент.
Ну и сомнений меньше будет.

http://forbes.net.ua/ua/nation/1411855- ... iti-za-gaz
Досі всі облгази орієнтуються на ґрунтовну наукову розвідку вітчизняних фахівців, проведену під егідою USAID з жовтня 2011 року по вересень 2012-го. Були оброблені дані майже 47 000 домогосподарств. І виведені середні показники споживання газу на місяць на одну людину: 6 кубометрів газу за наявності газової плити, і 18 куб. м − за наявності газової плити і газової колонки.

Саме тому, коли у вересні 2014 року Кабмін встановив схожі норми, знизивши їх майже в півтора рази з діючих на той момент, облгази сприйняли рішення спокійно. Сьогодні ситуація ускладнилася.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:06

Что ж творится, еще один опрос, опять Зеленский на первом месте, да еще с отрывом.
Зеленский - 17,3 Порошенко - 12,3 Тимошенко - 11,8 %

http://socis.kiev.ua/ru/2019-01-2/
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:15

  freeze написав:Что ж творится, еще один опрос, опять Зеленский на первом месте, да еще с отрывом.
Зеленский - 17,3 Порошенко - 12,3 Тимошенко - 11,8 %

http://socis.kiev.ua/ru/2019-01-2/

Букмекери поки не реагують, бвін навіть просунув Порошенко на перше місце.
https://sports.bwin.com/ru/sports/61/%D ... sportId=61
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:21

  lapay написав:
  freeze написав:Что ж творится, еще один опрос, опять Зеленский на первом месте, да еще с отрывом.
Зеленский - 17,3 Порошенко - 12,3 Тимошенко - 11,8 %

http://socis.kiev.ua/ru/2019-01-2/

Букмекери поки не реагують, бвін навіть просунув Порошенко на перше місце.
https://sports.bwin.com/ru/sports/61/%D ... sportId=61


Этот опрос кстати проведен группой Социс, которую связывают с Грынивым, руководителем предвыборного штаба Порошенко, может поэтому они Юле нарисовали третье место?

Кстати вот совершенно здравая мысль о причине лидерства на сегодня Зеленского:

Электорат Зеленского - это не рыхлый электорат. Это люди, которые ждут реванша, но не того, о котором мы привыкли говорить - бело-голубого над оранжевыми, а реванша всего общества над политиками, над системой. Отомстить всем - и Порошенко и Тимошенко, и власти и оппозиции, они достаточно жестко настроены, это белый работающий электорат. Конечно, их явка на выборы будет ниже, чем они сообщили в рейтингах, но и ее может хватить", - считает политический эксперт Руслан Бортник.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:31

Re: Політичні дискусії

  tea написав:На рахунок Вінника поки що сумніваюсь
резидент Stasi
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:35

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Электорат Зеленского - это не рыхлый электорат. Это люди, которые ждут реванша, но не того, о котором мы привыкли говорить - бело-голубого над оранжевыми, а реванша всего общества над политиками, над системой. Отомстить всем - и Порошенко и Тимошенко, и власти и оппозиции, они достаточно жестко настроены, это белый работающий электорат. Конечно, их явка на выборы будет ниже, чем они сообщили в рейтингах, но и ее может хватить", - считает политический эксперт Руслан Бортник.

Це електорат Трампа, такого же несисетемного гравця, як і Зеленський. Несистемні гравці нічого не шарять в політиці, приймають одне помилкове рішення за іншим. Зеленський не зможе побудувати більшість в Раді, як Кучма, Янукович чи Порошенко, його або ізолюють, або візьмуть в долю на правах шістки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:47

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Пытаешься слушать его новые песни, и понимаешь, что этот мотив ты не раз
Самый страшный черт- это бывший ангел.Сергей Шнуров успел поучиться в духовной семинарии. Целых три курса))) https://teleprogramma.pro/stars/160845/
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:54

  lapay написав:
  freeze написав:Электорат Зеленского - это не рыхлый электорат. Это люди, которые ждут реванша, но не того, о котором мы привыкли говорить - бело-голубого над оранжевыми, а реванша всего общества над политиками, над системой. Отомстить всем - и Порошенко и Тимошенко, и власти и оппозиции, они достаточно жестко настроены, это белый работающий электорат. Конечно, их явка на выборы будет ниже, чем они сообщили в рейтингах, но и ее может хватить", - считает политический эксперт Руслан Бортник.
Це електорат Трампа, такого же несисетемного гравця, як і Зеленський. Несистемні гравці нічого не шарять в політиці, приймають одне помилкове рішення за іншим. Зеленський не зможе побудувати більшість в Раді, як Кучма, Янукович чи Порошенко, його або ізолюють, або візьмуть в долю на правах шістки.

Мировая тенденция, однако
«Движение пяти звёзд» — итальянская политическая партия, которую основали популярный комик Беппе Грилло и предприниматель Джанроберто Казаледжо 4 октября 2009 года. Для партии характерны популизм, энвайронментализм и отчасти евроскептицизм. Партия также поддерживает прямую демократию и всеобщий свободный доступ в Интернет как одно из фундаментальных прав человека, осуждает коррупцию.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:02

Re: Політичні дискусії. короче

  freeze написав:Вакарчук, реально был бы бойцом, имел бы шансы на победу и шанс изменить страну, а так, что дальше у него, своей планки он достиг, пик свой прошел.

Та "воевал" он уже в политике. Назовите победы/успехи?
Востаннє редагувалось sal в Чет 31 січ, 2019 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:08

  lapay написав:
  freeze написав:Электорат Зеленского - это не рыхлый электорат. Это люди, которые ждут реванша, но не того, о котором мы привыкли говорить - бело-голубого над оранжевыми, а реванша всего общества над политиками, над системой. Отомстить всем - и Порошенко и Тимошенко, и власти и оппозиции, они достаточно жестко настроены, это белый работающий электорат. Конечно, их явка на выборы будет ниже, чем они сообщили в рейтингах, но и ее может хватить", - считает политический эксперт Руслан Бортник.

Це електорат Трампа, такого же несисетемного гравця, як і Зеленський. Несистемні гравці нічого не шарять в політиці, приймають одне помилкове рішення за іншим. Зеленський не зможе побудувати більшість в Раді, як Кучма, Янукович чи Порошенко, його або ізолюють, або візьмуть в долю на правах шістки.

А може пора вже ламати підхід взагалі і викидати тих , хто "шарять в політиці" ?
Хто вміє домовлятися кулуарно ? Причому на всіх рівнях ?
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