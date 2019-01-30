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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:28

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:А може пора вже ламати підхід взагалі і викидати тих , хто "шарять в політиці" ?
Хто вміє домовлятися кулуарно ? Причому на всіх рівнях ?

Ламалка обламаєтся. :)
Італійці вже 70 років ламають, ламають, змінюють, змінюют уряди, а прогрес слабенький, тільки по приципу блукання Мойші пустелею.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:29

Почитал программу Зеленского (панове, а вы читали? :wink: ).
В целом всё замечательно.
Даже почти готов за него голосовать :shock: :oops:

Только он, по-моему, забывает, что у нас парламентско-президентская система.
И все его (и любого Президента) благие намерения в отношении радикальных реформ власти могут потерпеть крах при столкновении с нашей Радой, КС и ВС.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:35

  Starikan написав:Почитал программу Зеленского (панове, а вы читали? :wink: ).
В целом всё замечательно.
Даже почти готов за него голосовать :shock: :oops:

Только он, по-моему, забывает, что у нас парламентско-президентская система.
И все его (и любого Президента) благие намерения в отношении радикальных реформ власти могут потерпеть крах при столкновении с нашей Радой, КС и ВС.

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 січ, 2019 18:05, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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  vitaliian написав:
  Starikan написав:Почитал программу Зеленского (панове, а вы читали? :wink: ).
В целом всё замечательно.
Даже почти готов за него голосовать :shock: :oops:

Только он, по-моему, забывает, что у нас парламентско-президентская система.
И все его (и любого Президента) благие намерения в отношении радикальных реформ власти могут потерпеть крах при столкновении с нашей Радой, КС и ВС.
что мешает переименовать партию из БПП в БВЗ? депутатам откровенно пф кого поддерживать лишь бы переизбираться.

Я же у вас в игноре :mrgreen:
Мешают, например, его планы лишения неприкосновенности.
Это же краеугольный камень всей системы.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:55

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:что мешает переименовать партию из БПП в БВЗ? депутатам откровенно пф кого поддерживать лишь бы переизбираться.

БПП не більшість, НФ теж не став частиною БПП, не кажучи вже про інших коаліціянтів. Кожен пасеться на своєму полі, вони підуть в опозицію до "клоуна", і правильно зроблять, бо, по Конституції, він ніхто, і треба бути системним політиком, щоб стати кимось більшим.
Тимошенко хоч обіцяє парламентську республіку. Бреше, звичайно, але хоч обіцяє...
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:18

  Starikan написав:Только он, по-моему, забывает, что у нас парламентско-президентская система.
И все его (и любого Президента) благие намерения в отношении радикальных реформ власти могут потерпеть крах при столкновении с нашей Радой, КС и ВС


Рада осенью как минимум наполовину обновится, там будет видно.
Исчезнет полностью вторая по величине фракция Народный Фронт, наполовину БПП сократится, раза в три увеличится маленькая сейчас фракция Батькивщины, будет большая фракция Зеленского, появится фракция Гриценко, оппоблок побольше станет.
Подозреваю, что правящую коалицию составят Батькивщина+Слуга народа, скорее всего примкнут к ним ляшковцы, и негласно будет поддерживать Бойко-Рабинович.
Уже явное конституционное большинство будет. Может успеют, что-то толковое сделать пока Юля опять со всеми не переругается.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:37

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:оппоблок побольше станет.
думаю меньше у них распри, на распрях в своё время исчезла Наша Украина.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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