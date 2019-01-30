Ламалка обламаєтся.
Італійці вже 70 років ламають, ламають, змінюють, змінюют уряди, а прогрес слабенький, тільки по приципу блукання Мойші пустелею.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 17:28
Re: Політичні дискусії
Ламалка обламаєтся.
Італійці вже 70 років ламають, ламають, змінюють, змінюют уряди, а прогрес слабенький, тільки по приципу блукання Мойші пустелею.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:29
Почитал программу Зеленского (панове, а вы читали? ).
В целом всё замечательно.
Даже почти готов за него голосовать
Только он, по-моему, забывает, что у нас парламентско-президентская система.
И все его (и любого Президента) благие намерения в отношении радикальных реформ власти могут потерпеть крах при столкновении с нашей Радой, КС и ВС.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:35
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 січ, 2019 18:05, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:51
Я же у вас в игноре
Мешают, например, его планы лишения неприкосновенности.
Это же краеугольный камень всей системы.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:55
Re: Політичні дискусії
БПП не більшість, НФ теж не став частиною БПП, не кажучи вже про інших коаліціянтів. Кожен пасеться на своєму полі, вони підуть в опозицію до "клоуна", і правильно зроблять, бо, по Конституції, він ніхто, і треба бути системним політиком, щоб стати кимось більшим.
Тимошенко хоч обіцяє парламентську республіку. Бреше, звичайно, але хоч обіцяє...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:18
Рада осенью как минимум наполовину обновится, там будет видно.
Исчезнет полностью вторая по величине фракция Народный Фронт, наполовину БПП сократится, раза в три увеличится маленькая сейчас фракция Батькивщины, будет большая фракция Зеленского, появится фракция Гриценко, оппоблок побольше станет.
Подозреваю, что правящую коалицию составят Батькивщина+Слуга народа, скорее всего примкнут к ним ляшковцы, и негласно будет поддерживать Бойко-Рабинович.
Уже явное конституционное большинство будет. Может успеют, что-то толковое сделать пока Юля опять со всеми не переругается.
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:37
Re: Політичні дискусії
думаю меньше у них распри, на распрях в своё время исчезла Наша Украина.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:59
Пока у оппоблока Бойко-Рабиновича рейтинг точно такой же как результаты на выборах в 2014 году - 10 процентов, но тогда большинство мажоритарщиков слилось под победителя президентских выборов. Этой осенью у мажоритарщиков будет больше свободы выбора, в том числе в пользу оппоблока.
Потом теоретически Вилкул может объединиться с Мураевым, у них программа вообще отксерена друг у друга, будет тогда еще одна фракция оппоблока. Тем более оба под санкциями Путина )))
Додано: Чет 31 січ, 2019 19:04
и Ахметовцы третью ветку оппоблока создадут.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Чет 31 січ, 2019 19:20
vitaliian
Самый загадочный для меня в когорте бывшего Оппоблока - это Мураев.
Вообще непонятно откуда ноги растут. Кто деньжат подкидывает бизнесмену средней руки на покупку телеканалов и сотен бигбордов.
Склоняюсь, что креатура Порошенко с целью раздробить Оппоблок. Подкидывал бы деньжат Вова Путин, Мураева бы уже СБУ на кол посадила, а так чувствует себя совершенно спокойно, к финансированию его вопрос у власти не возникает. Мутно всё.
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