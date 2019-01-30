США пока не видят явного фаворита в президентской гонке в Украине, готовы работать с любым демократически избранным лидером этой страны. Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил журналистам в четверг, 31 января
freeze написав:vitaliian Самый загадочный для меня в когорте бывшего Оппоблока - это Мураев. Вообще непонятно откуда ноги растут. Кто деньжат подкидывает бизнесмену средней руки на покупку телеканалов и сотен бигбордов. Склоняюсь, что креатура Порошенко с целью раздробить Оппоблок. Подкидывал бы деньжат Вова Путин, Мураева бы уже СБУ на кол посадила, а так чувствует себя совершенно спокойно, к финансированию его вопрос у власти не возникает. Мутно всё.
У него непростые отец и тесть. И не такой уж он "средний". Согласен, что о его бизнесе мало известно.
freeze написав:Я тоже лет 10 назад любил послушать его песни, но сейчас не слушаю, ибо начались повторы старых мотивов. Это будет как у Макаревича ))) Пытаешься слушать его новые песни, и понимаешь, что этот мотив ты не раз у него уже слышал, только слова видоизменяет. Тоже самое Гребенщиков, его новые альбомы это чуть видоизмененные старые добрые песни.
Может это Вакарчук, Макаревич изменились и пошли дальше, а вы остались на месте и даже немножечко отошли назад
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось