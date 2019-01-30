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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:22

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:и Ахметовцы третью ветку оппоблока создадут.
интересен следующий символ :D Зображення
вилы уже были :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:26

Мизантрóп
Буратіно таки вивчив Азбуку, і тепер знає, як розводити лохів і черепаху Тортилу. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:39

  lapay написав:Мизантрóп
Буратіно таки вивчив Азбуку, і тепер знає, як розводити лохів і черепаху Тортилу. :)

это кот Базилио, а буратины должны ему скинутся по 5 золотых.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:47

США пока не видят явного фаворита в президентской гонке в Украине, готовы работать с любым демократически избранным лидером этой страны. Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил журналистам в четверг, 31 января
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:03

  freeze написав:Короче, разочаровал Вакарчук, реально был бы бойцом, имел бы шансы на победу и шанс изменить страну, а так, что дальше у него, своей планки он достиг, пик свой прошел.

Правильно сделал, что не пошел в кандидаты. Участвовать на одном гектаре с клоуном Зеленским - угробить свою репутацию
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:06

  freeze написав:vitaliian
Самый загадочный для меня в когорте бывшего Оппоблока - это Мураев.
Вообще непонятно откуда ноги растут. Кто деньжат подкидывает бизнесмену средней руки на покупку телеканалов и сотен бигбордов.
Склоняюсь, что креатура Порошенко с целью раздробить Оппоблок. Подкидывал бы деньжат Вова Путин, Мураева бы уже СБУ на кол посадила, а так чувствует себя совершенно спокойно, к финансированию его вопрос у власти не возникает. Мутно всё.

У него непростые отец и тесть. И не такой уж он "средний".
Согласен, что о его бизнесе мало известно.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:08

  freeze написав:Я тоже лет 10 назад любил послушать его песни, но сейчас не слушаю, ибо начались повторы старых мотивов. Это будет как у Макаревича ))) Пытаешься слушать его новые песни, и понимаешь, что этот мотив ты не раз у него уже слышал, только слова видоизменяет. Тоже самое Гребенщиков, его новые альбомы это чуть видоизмененные старые добрые песни.

Может это Вакарчук, Макаревич изменились и пошли дальше, а вы остались на месте и даже немножечко отошли назад
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:11

  freeze написав:Кстати любопытный опыт комиков - стенд-ап комик был по отзывам самым успешным мэром Рейкьявика, да еще в тяжелое время кризиса.

Так пусть Зеленский проявит себя на посту мера города хотя бы срок, лучше два срока. Тогда и можно будет поговорить за Зеленского на посту президента.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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