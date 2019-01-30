США пока не видят явного фаворита в президентской гонке в Украине, готовы работать с любым демократически избранным лидером этой страны. Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил журналистам в четверг, 31 января
freeze написав:Короче, разочаровал Вакарчук, реально был бы бойцом, имел бы шансы на победу и шанс изменить страну, а так, что дальше у него, своей планки он достиг, пик свой прошел.
Правильно сделал, что не пошел в кандидаты. Участвовать на одном гектаре с клоуном Зеленским - угробить свою репутацию. Я бы очень разочаровался в Вакарчуке, если бы он пошел кандидатом в президенты. Учитывая, что один раз он уже участвовал в политике и ушел оттуда весьма эмоционально
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 31 січ, 2019 20:26, всього редагувалось 1 раз.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
freeze написав:vitaliian Самый загадочный для меня в когорте бывшего Оппоблока - это Мураев. Вообще непонятно откуда ноги растут. Кто деньжат подкидывает бизнесмену средней руки на покупку телеканалов и сотен бигбордов. Склоняюсь, что креатура Порошенко с целью раздробить Оппоблок. Подкидывал бы деньжат Вова Путин, Мураева бы уже СБУ на кол посадила, а так чувствует себя совершенно спокойно, к финансированию его вопрос у власти не возникает. Мутно всё.
У него непростые отец и тесть. И не такой уж он "средний". Согласен, что о его бизнесе мало известно.
freeze написав:Я тоже лет 10 назад любил послушать его песни, но сейчас не слушаю, ибо начались повторы старых мотивов. Это будет как у Макаревича ))) Пытаешься слушать его новые песни, и понимаешь, что этот мотив ты не раз у него уже слышал, только слова видоизменяет. Тоже самое Гребенщиков, его новые альбомы это чуть видоизмененные старые добрые песни.
Может это Вакарчук, Макаревич изменились и пошли дальше, а вы остались на месте и даже немножечко отошли назад
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
freeze написав:Кстати вот совершенно здравая мысль о причине лидерства на сегодня Зеленского:
Электорат Зеленского - это не рыхлый электорат. Это люди, которые ждут реванша, но не того, о котором мы привыкли говорить - бело-голубого над оранжевыми, а реванша всего общества над политиками, над системой. Отомстить всем - и Порошенко и Тимошенко, и власти и оппозиции, они достаточно жестко настроены, это белый работающий электорат. Конечно, их явка на выборы будет ниже, чем они сообщили в рейтингах, но и ее может хватить", - считает политический эксперт Руслан Бортник.
Просто кто-то пересмотрелся 2 сезона сериала "Слуга народа" ИМХО, у меня ощущение, что и сам Зеленский поверил, что он сможет, как его же персонаж из сериала. Так же легко
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 31 січ, 2019 20:31, всього редагувалось 1 раз.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Тут є хто за Зе буде голосувати і може признатися?
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